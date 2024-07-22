Мають зараз кілька цілей, – командир підрозділу ЗСУ оцінив перспективи Росії на фронті

Російські окупанти досі намагаються пролізти вперед у Харківській області. Там тривають інтенсивні бої, але у Сил оборони України є успіхи.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко, зауваживши, що наміри ворога залишаються незмінними. Вони намагаються виконати кілька завдань у Харківській області.

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Яка ситуація на Харківщині

Як наголосив Федоренко, окупанти досі мають в планах захопити Вовчанськ. Це дозволить їм зайняти плацдарм для подальшого просування в тил нашим військам, які перебувають на Куп'янському напрямку.

Інше завдання росіян – просунутися на напрямку Стрілеча – Глибоке. Їм важливо зайти в Липецьку територіальну громаду, аби взяти під вогневий контроль Харків.

Їм потрібно закріпитися там, щоб потім стягнути ствольну артилерію, РСЗВ та взяти під вогневий контроль Харків. Терор цивільного населення – один з інструментів ворога, який вони захочуть використовувати для подальших перемовин. Умовно говоритимуть, що "ми можемо відтягнути гармати і не бити по Харкову, але ви маєте зробити щось у відповідь",

– зауважив Федоренко.

Також загарбники запускають уздовж державного кордону диверсійно-розвідувальні групи. Однак прикордонні загони та інші представники Сил оборони їх ефективно виявляють та знищують.

Втрати у росіян шалені, але є резерви

Упродовж останнього часу в окупантів були дійсно шалені втрати на Харківському напрямку. Вони намагаються їх поповнювати через переведення бригад з інших напрямків, а також – через залучення резервів з Росії. Бойові дії тривають щоденно. Інтенсивність – висока.

За останній період ворог не мав тактичних успіхів. Також вдається вибивати ворога з позицій. Це результат титанічної роботи наших військових. Адже після того, як окупантів вибили з позицій, потрібно ще там закріпитися.

За моїм переконанням, ми дуже близькі до стабілізації ситуації (на Харківщині – 24 Канал) і перехоплення тактичної ініціативи. Що це означає? Це коли ми на певних ділянках позбавляємо ворога можливості штурмувати та деокупуємо нашу землю. Але все здобувається завдяки титанічним зусиллям наших Сил оборони на всіх рівнях. Усі працюють чітко та злагоджено. Звісно, не будемо ідеалізовувати процеси. Це війна. І не може бути все ідеально. Але, якщо порівнювати рік тому та зараз, то, за моїм переконанням, комунікація в Силах оборони стала набагато якіснішою,

– наголосив Федоренко.