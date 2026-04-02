Росіяни не затихли, а перейшли до нової тактики на Харківщині, – боєць "Шквалу"
- Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів про те, яка ситуація на одній з ділянок на Харківщині.
Наразі російські окупанти дещо затихли на одній з ділянок на Харківщині. Бойові дії не припинилися, але ворог чекає, коли на фронті з'явиться "зеленка".
Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що ворог дещо активізувався з туманом та дощовою погодою. Масових штурмів чи спроб прориву бронетехнікою на цій ділянці немає. Однак війна не стала на паузу. Ворог "заривається" в землю та проводить аеророзвідку. Ймовірно, з появою листя вони знову почнуть атакувати.
Чи використовують росіяни на Харківщині бронетехніку?
За словами військового, бронетехніку вже рідше використовують на лінії фронту. Вона стає зручною ціллю для FPV-дронів. І часто буває, що її знищують ще під час висування.
Саме тому ворог перейшов до тактики просування малими групами. Вони зазвичай лізуть вперед двійками-трійками на легкій мототехніці.
Однак танк – це все ще танк. Повірте, якщо на вас йде танк, то це справляє досить сильне враження. Саме тому посилено працюють наші аеророзвідники, пілоти бомберів, пілоти FPV-дронів, аби піхота відчувала, що за їхніми спинами є потужна вогнева міць,
– наголосив військовий.
Приєднуйтеся до збору прикордонної комендатури "Шквал". Військові збирають на FPV-дрони та засоби РЕБ, які допомагають вберегти життя особового складу, виконувати логістику, підвозити їжу та боєприпаси на позиції тощо. Задонатити можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/5dJsTu7LDd.
Втрати Росії на війні
Станом на 2 квітня Росія втратила понад 1 мільйон 300 тисяч особового складу. Також наші захисники знищили 11830 танків, 24334 бойових броньованих машин, 392228 артилерійських систем тощо.
29 березня оператори Сил безпілотних систем ЗСУ вдарили по трьох реактивних системах залпового вогню ворога. Сталося це в тимчасово окупованому Криму.
27 березня Сили безпілотних систем також уразили ЗРК "Тор" на Луганщині. Українські підрозділи вже тривалий час працюють над тим, аби вибивати ворожу ППО.