Росіяни не затихли, а перейшли до нової тактики на Харківщині, – боєць "Шквалу"

Наразі російські окупанти дещо затихли на одній з ділянок на Харківщині. Бойові дії не припинилися, але ворог чекає, коли на фронті з'явиться "зеленка".

Інспектор прикордонної комендатури "Шквал" Артем Дрозд розповів 24 Каналу, що ворог дещо активізувався з туманом та дощовою погодою. Масових штурмів чи спроб прориву бронетехнікою на цій ділянці немає. Однак війна не стала на паузу. Ворог "заривається" в землю та проводить аеророзвідку. Ймовірно, з появою листя вони знову почнуть атакувати.

Дивіться також Запекла битва за Костянтинівку, просування ворога в бік Добропілля: як змінилася лінія фронту за тиждень

Чи використовують росіяни на Харківщині бронетехніку?

За словами військового, бронетехніку вже рідше використовують на лінії фронту. Вона стає зручною ціллю для FPV-дронів. І часто буває, що її знищують ще під час висування.

Саме тому ворог перейшов до тактики просування малими групами. Вони зазвичай лізуть вперед двійками-трійками на легкій мототехніці.

Однак танк – це все ще танк. Повірте, якщо на вас йде танк, то це справляє досить сильне враження. Саме тому посилено працюють наші аеророзвідники, пілоти бомберів, пілоти FPV-дронів, аби піхота відчувала, що за їхніми спинами є потужна вогнева міць,

– наголосив військовий.

Зверніть увагу! У бригаді НГУ "Рубіж" розкрили, що ворог планує робити на фронті найближчим часом. Кількість штурмових дій вже зростає.

Приєднуйтеся до збору прикордонної комендатури "Шквал". Військові збирають на FPV-дрони та засоби РЕБ, які допомагають вберегти життя особового складу, виконувати логістику, підвозити їжу та боєприпаси на позиції тощо. Задонатити можна за посиланням: https://send.monobank.ua/jar/5dJsTu7LDd.

Втрати Росії на війні