Як 3 ОШБр планує залучати людей за кордоном: пресофіцер розповів деталі проєкту
Військові з 3 окремої штурмової бригади організують зустрічі з українцями у Європі. "ДВІЖ" відбудеться і в Польщі, і в Німеччині, і в Чехії тощо.
Про це 24 Каналу розповів пресофіцер 3-ї ОШБр Олександр Бородін, зауваживши, що українці зможуть зустрітися з військовими із бойовим досвідом з Третьої штурмової бригади. Практика показала, що навколо війни "крутиться" багато міфів.
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Що відомо про "ДВІЖ" за кордоном
Як наголосив військовий, в Україні проєкт "ДВІЖ" продемонстрував себе надзвичайно успішно. Цивільні часто не знають, якою саме є війна. Навколо цієї теми є багато різних страхів, які варто розвіяти.
Люди часто сприймають війну з медіа. А після спілкування з військовими багато речей можна побачити під іншим кутом. Це зменшує страхи. Я впевнений, якщо вони зможуть просто вільно поспілкуватися з військовими. Не в форматі інтерв'ю. А-от просто сісти, поговорити, поставити всі питання, то це значно покращить загальну ситуацію в плані ставлення до військової служби та в цілому емпатії до військових,
– зауважив Бородін.
Тому метою "ДВІЖу" за кордоном насамперед не є рекрутинг. Тут більше йдеться про те, щоб розповісти про війну. Але, звісно, усі охочі зможуть поспілкуватися щодо служби у Збройних Силах України.
Військові розраховують, що такі заходи підвищать мотивацію щодо залучення до боротьби проти ворога. Йдеться не тільки про службу, але й про волонтерство чи будь-які інші ініціативи, які допоможуть Україні.Зверніть увагу! Розклад "ДВІЖів" за кордоном можна переглянути у соцмережах Третьої штурмової бригади. Перші заходи відбудуться у 20-х числах липня у Польщі та Німеччині.