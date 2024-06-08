Йдуть важкі бої за кожен підвал та хату, – військовий розповів, що відбувається біля Вовчанська

Сили оборони стабілізували ситуацію на двох напрямках у Харківській області. Є важливі позитивні новини.

Про це 24 Каналу розповів командир батальйону безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що за останній тиждень наші захисники стабілізували ситуація на двох напрямках на Харківщині. Також бійці 92 окремої штурмової бригади разом з силами ССО забрали в противника важливу посадку.

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Яка ситуація на Вовчанському напрямку

Як наголосив військовий, на Вовчанському напрямку тривають складні бої "за кожен підвал та за кожну хату". Важливо, що ворог не має подальших просувань. А Сили оборони вибивають окупантів із зайнятих позицій та навіть беруть загарбників в полон.

Ситуація виглядає так, що на поточний момент Сили оборони стабілізували ситуацію та перебирають тактичну ініціативу на свій бік. Ворог продовжує активно застосовувати авіацію. Тут дуже необхідні літаки F-16, щоб позбавити противника монополії на застосування у такій кількості своєї авіації,

– зазначив Федоренко.

Також ситуація суттєво покращилася після того, як Україні дозволили бити по Росії західною зброєю. Зараз вдається уражати накопичення особового складу та техніки; місця розташування артилерії, засобів РЕБ тощо. Є успіхи і в знищенні ворожих С-300 та С-400, які регулярно обстрілювали Харків.

Важливо, що зараз активно виправляють недоліки, які були під час нового наступу окупантів на Харківщину. Йде облаштування нових позицій та покращення старих.

Ситуація на Харківщині: коротко