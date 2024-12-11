Військовий сказав, чи потрібно знижувати мобілізаційний вік до 18 років

Командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" Андрій Отченаш підтримує мобілізацію з 18 років, оскільки фронт зараз відчуває гостру нестачу особового складу. Однак першочерговим завданням має бути підсилення екіпіруванням та зброєю тих військових, які вже перебувають на передовій.

Він в ефірі 24 Каналу зазначив, що мобілізація ніколи не була добровільною, і її потрібно продовжувати для підтримання фронту. Але спершу необхідно забезпечити нинішніх військових усім необхідним.

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Командир закликав молодих і перспективних хлопців від 18 років служити в його бригаді.

Надати їм усі можливі види екіпірування. Навіть якщо ми мобілізуємо більшу кількість особового складу, але для них не буде екіпірування, вони стануть лише баластом для держави,

– зауважив Андрій Отченаш.

Чому заговорили про мобілізацію 18-річних

Нагадаємо, що тиск на Володимира Зеленського з боку Білого дому щодо зниження призовного віку до 18 років почався в жовтні цього року. У США вважають, що брак військових зараз є більш критичним, ніж брак зброї.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив журналістам у Брюсселі таке: "Навіть з грошима, навіть з боєприпасами, на передовій повинні бути люди, щоб впоратися з російською агресією".

Президент України тримається іншої позиції, зокрема що треба зосередитися на забезпеченні наявних бригад технікою та підготовці особового складу для її використання.

Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів, а не збереження зброї на складах,

– підкреслив президент України.