Пам'ятаймо, що вдалось врятувати завдяки Курській операції: військовий відповів критикам України

У впливових західних ЗМІ останнім часом з'являється інформація, яка розгойдує емоції українців та спрямована на те, щоб вони втратили віру в перемогу і почали сумніватися у власних силах. Однак навіть самі українці іноді приділяють занадто уваги недолікам, які є в країні, що веде жорстоку війну, забуваючи про позитивні моменти.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, наголосивши, що увесь цей негатив виливається на Сили оборони, військове керівництво, командирів, сержантський склад, солдатів. Проте на ситуацію на фронті потрібно дивитись зовсім з іншого ракурсу.

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Українські сили зупинили у 2022-му

Федоренко зазначив, що Україна після Харківського та Херсонського контрнаступів восени 2022 року мала достатньо високі перспективи деокупувати значно більшу частину наших територій. Проте українські сили фактично зупинили.

Одним з головних факторів, через який це сталося, – несвоєчасне отримання необхідної техніки та допомоги, зокрема від Сполучених Штатів Америки.

Ми всі маємо пам'ятати ці сім місяців, коли в нас став критичний брак техніки, боєприпасів і снарядний голод. Саме тоді противнику вдалося перехопити тактичну ініціативу на полі бою і зайняти вигідні плацдарми, з яких він почав подальші ударно-штурмові дії,

– підкреслив командир полку.

Після цього українська армія перейшла в більшу оборону, але попри це, щоб врятувати Харківську та Сумську області, відбулася Курська наступальна операція.

Зараз звучить багато критики щодо неї, але варто пам'ятати, в якому стані була оборона Сумщини та Харківщини у травні 2024-го. Тоді доводилось виконувати бойові завдання і зупиняти ворога подекуди в чистому полі,

– наголосив він.

Тому Курська операція, на думку Федоренка, дозволила відтягнути низку сил і засобів противника і виграти дорогоцінний час для облаштування позиції інженерно-фортифікаційними спорудами і налаштування оборони в Харківській області.

Сьогодні українське військо за підтримкою українців зупиняє противника, який переважає за кількістю сил, засобів, фінансово-економічних можливостей і інших показників.

"Будь-яка інша європейська країна, або навіть низка країн-союзників не могли б впоратися з таким противником як Росія. А українці продовжують тримати наші території і робити це достатньо якісно", – впевнений командир полку.

Водночас є позитивні новини: противник не має оперативних успіхів, проривів на полі бою.

Реформа українського війська триває

Також звучить критика щодо необхідності реформування українського війська. Однак для проведення реформ потрібні підготовлені кадри, а це потребує часу. Але попри це реформа управління і зміни процесів в Силах оборони поволі відбуваються.

Водночас більшість військових висловлюють думку щодо настроїв в суспільстві, які негативно впливають на бойовий настрій війська. Зокрема, йдеться про тилові міста, в яких не до кінця усвідомлюють, що в Україні триває повномасштабна війна.

Уявляєте, наскільки міцно стоять Сили оборони, що в переважній більшості українських міст, якщо не враховувати загальноекономічне становище в державі та нічні обстріли, не відчувається, що в Україні – війна,

– наголосив Юрій Федоренко.

Тому, на його думку, українцям потрібно докладати зусіль, щоб максимально якісно виконувати свою роботу на користь державі. Тоді Україна матиме міцний щит, і Росії не вдасться реалізувати своїх намірів – знищити українську державу.

Нагадаємо, що розвідка Австрії розкрила масштабну дезінформаційну кампанію Росії проти України. Росіяни мали на меті сформувати в німецькомовних країнах, зокрема в Австрії, негативне ставлення до української держави та Володимира Зеленського. Викрити діяльність дезінформаційної групи вдалося після затримання однієї з її учасниць – громадянки Болгарії.