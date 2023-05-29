Розкопував каміння та виповзав на руках: історія бійця, який вижив після російського обстрілу

Військова служба правопорядку – одне зі спеціальних формувань у структурі Збройних Сил України. Минулого року під час обстрілу Харкова важкого поранення зазнав військовий ВСП.

Чоловіку на ім'я Руслан довелось ампутувати ногу, проте він пройшов реабілітацію та повернувся до служби. Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко.

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Продовжує служити, попри протез

Вона розповіла, що у березні 2022 року російські війська завдали удар по розташуванню Військової служби правопорядку у Харкові. Тоді поранення отримали троє військовослужбовців.

Серед них – Руслан, інспектор військової служби правопорядку Харківського зонального відділу. За його життя боролись медики з багатьох областей України. Йому ампутували ногу та встановили протез, але він залишився на службі. Сьогодні Руслан залишається надзвичайно вмотивований військовим.

"Я опинився під завалами – по шию в цеглі. Подумав, що розкину цеглу і вибіжу, але в мене відмовили ноги. Я почав себе розкопувати руками й так виліз. Мені встановили механічний протез. Спочатку я боявся, але протез – це не вирок. Можна жити, ходити, працювати. Колись я дивився на таких людей і мені було їх шкода, але зараз сам опинився у такі ситуації. Знаю багато військових, які з протезом продовжують службу", – зазначив військовий.

Зазначимо, що ВСП не лише допомагають дотримуватись порядку та законів України, а й часто самі потрапляють під постійні удари росіян. Вони охороняють деякі об’єкти, які мають важливе значення для оборони нашої держави, а також здійснюють супровід ключових осіб.

Історія цього формування почалася у 2002 році. Відтоді воно виконує широке коло завдань з підтримання закону у ЗСУ – від профілактики правопорушень і документування скоєних злочинів до знешкодження ворожих диверсантів і охорони іноземних делегацій.