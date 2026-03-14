На передвиборчому мітингу Орбана військовий ЗСУ побажав смерті Зеленському

На передвиборчому мітингу прем’єр-міністра Угорщини один із колишніх українських військовополонених побажав смерті Зеленському. Йдеться про військового, якого раніше привезли до Угорщини після візиту глави МЗС країни до Москви.

Його заява пролунала під час публічного запитання журналіста на заході. Про це повідомляє Euronews.

Яку заяву зробив український військовий?

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запросив на свій передвиборчий мітинг у місті Дебрецен одного з українських військових, який раніше перебував у російському полоні.

Йдеться про бійця ЗСУ, якого Росія передала угорській стороні після переговорів із Будапештом. До Москви за цим військовим раніше їздив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто.

За даними медіа, Москва передала Угорщині двох українських військовополонених, які мають подвійне громадянство – українське та угорське. Це сталося після звернення Угорщини до Кремля.

Під час мітингу один із цих військових відповідав на запитання журналістів. Представник провладного медіа поцікавився, що він хотів би передати президенту України, чоловік відповів: "Президенту України? Смерть". На запитання, яке послання він би надіслав тим, "хто не вірить паніці війни", український військовополонений угорської національності просто сказав, що "в кожній людині має бути наполегливість і надія".

Чи могли полонених використати у політичній кампанії?