У Львові військовий на смерть збив 28-річну жінку на пішохідному переході

У Львові 10 липня сталася смертельна ДТП. Легковик збив жінку, яка переходила дорогу пішохідним переходом.

Постраждала зазнала важких травм. На жаль, вона загинула на місці аварії.

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Військовий збив на смерть пішохідку

Працівники ДБР розпочали розслідування за фактом смертельної ДТП, яка сталася у Львові на вулиці Городоцькій. За попередніми даними, 10 липня о 8:30 ранку автомобіль, за кермом якого перебував військовослужбовець, на нерегульованому пішохідному переході збив 28-річну перехожу.

Від отриманих травм вона загинула на місці аварії,

– повідомили у ДБР.

Кримінальне провадження розпочали за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Якщо водія визнають винним, йому загрожуватиме позбавлення волі терміном до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.



Авто збило жінку на пішохідному переході / Фото ДБР

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У Києві також трапилася моторошна ДТП

У неділю, 9 липня, легковий автомобіль врізався в колонку на заправці в Дніпровському районі столиці. Внаслідок цього там спалахнула потужна пожежа. Події розгортались так: