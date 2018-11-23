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      Військовий та волонтерка відкрили унікальне кафе у Львові: вражаючі фото та відео

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      В одному із львівських кафе пропонують поринути в атмосферу галицької квартири. Тут усе по-домашньому і інтер'єр, і страви ,якими частують, та й атмосфера загалом. Цікавим є не лише концепція закладу, а й історія його творців. Ірину та Миколу поєднала війна.

      У "Дзямдзі" все як у дитинстві: і їжа, і інтер'єр. Усі меблі, музична апаратура та предмети декору оригінальні. Їх власники – Микола та Ірина – притягнули із власних осель. Ідея – відтворити традиційну галицьку квартиру, де завжди затишно та ситно.

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      "Дзямдзя" в галицькому діалекті – це той, хто поволі наминає смакоту. А її у кав'ярні до кольору до вибору. І звісно ж кава, тут її готують на піску.

      львів
      Власники кафе Ірина та Микола

      "В нас меню просте, все те, що подавалося в кожного вдома – це борщі, капусняки, горохові супи. Все по бабусиних рецептах", – розповіла волонтерка Ірина Буран.

      львів
      Кафе "Дзямдзя"

      Власники познайомились на Сході. Ірина служила в батальйоні "Азов" та була волонтеркою, Микола – доброволець ще із часів Майдану, сапер 73 полку. На війні декілька разів переніс контузію та був поранений.

      львів
      Кафе у Львові 

      львів
      У "Дзямдзі" все як у дитинстві і їжа, і інтер'єр

      Незабаром у бойовій бізнес-сім'ї очікується поповнення. А ще творці "Дзямдзі" мріють про відкриття мережі закладів навіть за кордоном.

       

      Теги: Новини України Новини Львова
      Джерело: 24 канал
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