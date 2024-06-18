У Міноборони розповіли, скільки українців вже завантажили QR-код військово-облікового документа

Українцям стала доступна функція генерування електронного QR-коду військово-облікового документа в застосунку Резерв+. Це надало інформації із застосунку такої ж юридичної сили, як і в паперовому варіанті.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в етері телемарафону зазначила, що нова можливість була запущена вночі, і попит виявився надзвичайно високим. Вона повідомила, що понад 60 тисяч українців вже завантажили електронний військово-обліковий документ.

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Скільки українців завантажили електронний військово-обліковий документ

Через застосунок Резерв+ електронний військово-обліковий документ завантажили вже 62 тисячі українців.

Це дуже великий попит буквально за декілька годин. Далі застосунок протягом декількох днів буде абсолютно доступний всім в маркетах,

– сказала Черногоренко.

За її словами, електронний військово-обліковий документ має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Він може бути пред’явлений як у вигляді QR-коду, так і в роздрукованому варіанті.

Попри деякі технічні труднощі, викликані великим попитом, Черногоренко запевнила, що ситуація стабілізується найближчими днями.

Для того, щоб скористатися новою функцією, необхідно завантажити/оновити застосунок Резерв+.

Раніше в Міноборони повідомили, що через застосунок Резерв+ свої дані оновили 1,5 мільйона українців. Серед них також 210 тисяч військовозобов'язаних жінок.