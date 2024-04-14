Прикордонник вимагав медичні документи від воїна, що втратив на війні ноги: у ДПСУ відповіли

Прикордонник на пункті пропуску України з Польщею відмовився пропускати ветерана, який втратив обидві кінцівки на війні. Посадовець вимагав від чоловіка медичні документи.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафону пояснив ситуацію. Він зазначив, що інспектор діяв у рамках встановленого порядку, тому він не розуміє таку реакцію військового.

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Деталі інциденту на кордоні

Як розповів сам військовий Олег Симороз, під час проходження кордону він надав працівнику ДПСУ паспорт та військовий квиток, де зазначено, що він "знятий з військового обліку". Однак прикордоннику виявилося недостатньо факту, що у чоловіка відсутні обидві ноги.

Пан прикордонник: а є медичні документи? Я: показую на нижні кінцівки. Прикордонник: не ну я бачу, але все одно. Пішов перевіряти,

– розповів Симорох.

Андрій Демченко зазначив, що прикордонники з повагою відносяться до всіх громадян, що перетинають кордон. Він не може оцінити, чому військовий так відреагував на дії інспектора, оскільки на момент перетину кордону непорозумінь не було.

На момент початку спілкування інспектор не міг бачити, що людина має інвалідність. Надалі, звісно, інспектор звернув на це увагу. Але це не підстава того, щоб інспектор відразу відмовив у перетині кордону такій людині. Інспектор здійснив те, що від нього вимагалося і те, що він мав зробити,

– пояснив Демченко.

Прикордонник перевірив документи за системою "Оберіг" – вони підтвердилися. Затягування процесу перевірки не було. Демченко додав, що військовий їхав у мікроавтобусі не сам. Серед пасажирів такоє були й чоловіки – необхідна була перевірка і час на внесення даних у систему. Також прикордонники перевіряли й водія як особу, внесену в систему "Шлях"

Андрій Демченко наголосив, що після всіх перевірок і внесення даних у систему, особи були пропущені. Ніяких натяків, що їх затримають, не було.

Скандал навколо ТЦК

Днем раніше розгорівся скандал навколо Хмельницького ТЦК. У громадській організації "Доста Україна" заявили, що військові побили їх активістку. У відповідь на це ЗСУ заявили, що жінка вчинила провокацію у приміщенні ТЦК. Вона прямо у військкоматі почала справляти свої фізіологічні потреби, відмовляючись покинути будівлю. При цьому її ніхто не чіпав.

У лікарні "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства. Також ЗСУ готують звернення до Служби безпеки з приводу ситуації.