На Чернігівщині затримали військового обласного ТЦК: йому інкримінують одразу 3 статті

На Чернігівщині викрили працівника обласного військкомату. Він міг брати хабарі та переправляти ухилянтів за кордон.

Розслідуючи справу ексочільника ВЛК Чернігівщини, який "наварив" мільйони на підробці документів для ухилянтів, правоохоронці вийшли на слід ще одного порушника. Ним виявився військовослужбовець обласного ТЦК.

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Брав хабарі та переправляв ухилянтів

Про затримання працівника військкомату повідомили в командуванні "Північ". Там наголосили, що військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП було затримано співробітниками СБУ у ході слідчих дій по справі ексочільника обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького.

Відомо, що порушнику вже вручили підозри за трьома статтями:

перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;

незаконне переправлення осіб через державний кордон України;

прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі він перебуває під вартою.

СБУ викрила ексначальника ВЛК