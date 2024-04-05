На Чернігівщині затримали військового обласного ТЦК: йому інкримінують одразу 3 статті
Джерело:ОК "Північ"
На Чернігівщині викрили працівника обласного військкомату. Він міг брати хабарі та переправляти ухилянтів за кордон.
Розслідуючи справу ексочільника ВЛК Чернігівщини, який "наварив" мільйони на підробці документів для ухилянтів, правоохоронці вийшли на слід ще одного порушника. Ним виявився військовослужбовець обласного ТЦК.
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Брав хабарі та переправляв ухилянтів
Про затримання працівника військкомату повідомили в командуванні "Північ". Там наголосили, що військовослужбовця Чернігівського обласного ТЦК та СП було затримано співробітниками СБУ у ході слідчих дій по справі ексочільника обласної ВЛК Ігоря Кодовбецького.
Відомо, що порушнику вже вручили підозри за трьома статтями:
- перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань;
- незаконне переправлення осіб через державний кордон України;
- прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою.
Наразі він перебуває під вартою.
СБУ викрила ексначальника ВЛК
- Наприкінці лютого у СІЗО опинився колишній очільник обласного ВЛК Ігор Кодовбецький.
- Йому інкримінують участь у схемі з ухилення від мобілізації.
- Вона передбачала зняття з військового обліку чоловіків за допомогою фіктивних довідок про непридатність до служби за станом здоров'я.
- Ухилянти використовували ці фейкові документи для виїзду за кордон.
- Колишній посадовець діяв не самостійно. У нього були спільники в обласному ВЛК та медичних установах
- У СБУ розповіли, що у затриманого виявили майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро, а також документацію на кілька квартир і земельних ділянок.
- Експосадовцю та іншим учасникам схеми загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
- Нагадаємо, раніше на хабарництві "погорів" військовий одного з районних ТЦК Києва.
- Слідство встановило, що підозрюваний сприяв винесенню рішення постановки на військовий облік транспортних засобів без їх включення до переліку на передачу військовим формуванням.
- За це він отримав хабар у розмірі 900 доларів США.
- Саме під час отримання "брудних" коштів військового затримали.