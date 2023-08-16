Перетворив солдатів на будівельників й збирав з них гроші: як покарали військового з Львівщини

У Львівській області командир пожежного взводу однієї з військових частин використовував підлеглих в особистих цілях. Нещодавно суд виніс свій вирок щодо нього.

На Львівщини командир пожежного взводу змусив своїх підлеглих працювати у селі Дуліби на будівництві собі на користь. Також цей військовий збирав з них гроші на власну картку. Він пояснював це "вирішенням побутово-господарських потреб підрозділу".

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Як покарали командира пожежного взводу

Цим військовослужбовцем виявився Юрій Підлужний з Яворова. У квітні 2022 року він став командиром пожежного взводу. А у серпні наступного року його судили за перевищення службових повноважень.

Зазначається, що на суді він визнав свою провину, щиро розкаявся та попросив не карати його суворо. Згідно із рішенням суду, цього чоловіка звільнили з військової частини на час розгляду адміністративної справи та в результаті оштрафували на 17 000 гривень.

Інші випадки перевищення службових повноважень

У червні 2023 року офіцер так сильно побив солдата на полігоні у Великих Мостах у Львівській області, що той отримав закритий розрив печінки та забій підшлункової. Після цього постраждалого госпіталізували, а кривднику повідомили про підозру. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, в Одеській області командир завдав тілесних ушкоджень підлеглому, через що того ушпиталили з травмою голови. Стосовно відповідального по військовій частині відкрили кримінальну справу.

Це ще не остаточне рішення. Військовослужбовець ще може подати апеляцію.