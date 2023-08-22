Побив працівника ТЦК і покинув у лісосмузі: жителя Тернопільщини затримали за допомогою спецназу

В Кременці на Тернопільщини невідомий побив військовослужбовця, обікрав його та втік. Наразі постраждалий перебуває у важкому стані в лікарні.

Інцидент трапився 21 серпня. До поліції зателефонували місцеві мешканці Кременця. Вони повідомили, що у лісосмузі лежить побитий військовослужбовець.

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Побив та обікрав

Потерпілого одразу доправили до лікарні, а правоохоронці почали вивчати обставини події. Як з'ясувалося, між працівником ТЦК та його кривдником виник конфлікт. Чоловіки почали битися. У результаті сутички військовий знепритомнів. А зловмисник, скориставшись безпорадним станом жертви, обікрав його: забрав із собою автомат та бронежилет. Наразі працівник військкомату перебуває у реанімації. У нього – численні травми голови.

Затримували за допомогою спецназу

Незабаром поліції вдалося встановити особу нападника. Ним виявився раніше неодноразово судимий за насильницькі злочини 42-річний місцевий житель. Чоловіка затримали у його будинку за допомогою спецпризначенців КОРДу. Пізніше виявилося, що того дня єдиною жертвою зловмисника був не лише військовий. Він також відгамселив свою співмешканку та двох її малолітніх дітей.

Тепер буйному кременчанину загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Щодо нього розпочато кримінальне провадження за фактом заволодіння вогнепальною зброєю шляхом розбою.

Не вперше жертвою зловмисників стають військовослужбовці