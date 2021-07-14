Військового, який підстрелив хлопчика на Житомирщині, відправили під домашній арешт

Нещодавно на Житомирщині військовий поранив 9-річного хлопчика, дитина у важкому стані в реанімації. Суд вже обрав винуватцю інциденту запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону військовому повідомили про підозру.

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Військовому обрали запобіжний захід

Чоловіку інкримінують нанесення дитині умисного тяжкого тілесного ушкодження. Правоохоронці встановили причетність військового до стрілянини та затримали.

Згодом суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Наразі тривають інші слідчі дії, спрямовані на встановлення всіх обставин трагічного інциденту.

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