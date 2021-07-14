Відстороняли за пиятику: що відомо про військового, який вистрілив у дитину на Житомирщині

Військового, який важко поранив у Новоград-Волинському 9-річного хлопчика, раніше відстороняли за стрілянину, яку він влаштував у стані алкогольного сп'яніння. Однак за цей інцидент його так і не покарали.

Про це виданню на умовах збереження анонімності повідомили офіцери, ознайомлені із деталями попереднього інциденту.

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Офіцера відстороняли за пиятику на службі

Товариші по службі розповіли, що підстрелив дитину 43-річний військовий розвідник, полковник Олександр Остапенко. Для нього це не перший такий інцидент.

Остапенка ще за колишнього керівника Головного управління розвідки Бурби усували від служби, оскільки він на день воєнної розвідки п'яний влаштував стрілянину просто на "острові",

– стверджують офіцери.

Однак додають, що за нинішнього керівництва йому все зійшло з рук.

Співрозмовники видання також зазначили, що полковника раніше врятувало те, що ніхто не постраждав. Тепер справу навряд чи вдасться зам'яти. Однак той факт, що Остапенка відпустили під домашній арешт, вони вважають тривожний "дзвіночком".

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