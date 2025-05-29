На Харківщині постраждав військовослужбовець ТЦК: поліція відкрила кримінальне провадження

У Харківській області внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Про це в четвер, 29 травня, повідомили в Національній поліції, передає 24 Канал. Там встановлюють обставини події.

Дивіться також На Львівщині кілька чоловіків побили військовослужбовця ТЦК: особи зловмисників встановили

Що відомо про інцидент

За даними правоохоронців, чоловік отримав тілесні ушкодження через вибух невідомого предмета, знайденого біля свого автомобіля. Постраждалого з травмою руки доставили до медичного закладу.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та вибухотехніки, які провели огляд місця події та вилучили речові докази,

– йдеться в повідомленні.

Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил поводження зі зброєю, а також з речовинами та предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення.

До слова, у ТЦК зазначили, що військовослужбовець був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення. Загрози його життю наразі немає.

Нагадаємо, близько 08:00 ранку 29 травня у місті Вишневе Київської області 27-річний чоловік розпилив газ дратівливої дії в обличчя представнику ТЦК та СП. Тривають слідчі дії, зловмиснику обирають запобіжний захід.