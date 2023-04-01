Гардероб, передпокій та санвузол: боєць ЗСУ показав бліндаж "преміум-класу"

1 квітня 2023, 09:51
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Джерело:

Олександр Македонський

Військовослужбовець з позивним "Крим" зробив огляд VIP-бліндажа. Захисник зазначає, що продає "житло" у звязку з контрнаступом ЗСУ.

Македонський зазначає, що бліндаж розташований "на тимчасовому нулі". Там є все для комфортного проживання.

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В яких умовах живуть захисники

У ході екскурсії "Крим" показав невеликий передпокій, куточок з умивальником і гардеробом, камін, спальне місце та гардеробну.

Воїн зазначає, що бліндаж оснащений усіма комунікаціями: мобільним зв'язком та інтернетом. В "оселі" хлопців також є галерея дитячих малюнків, а затишку додає LED-гірлянда.

VIP-бліндаж бійця ЗСУ: дивіться відео

У коментарях жартують, що цей бліндаж розташований на 150-ій лінії оборони.

Актуальні втрати ворога

Сили оборони щодня наближають перемогу України. Лише за минулу добу наші військові ліквідували 630 бійців ворога. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія скоротилась загалом на 173 990 окупантів.

Зауважимо, що реальна цифра може бути більшою, адже точно підрахувати ліквідованих загарбників у зонах ведення бойових дій вкрай непросто.

Окрім особового складу, противник втрачає також багато техніки. Зокрема, з 24 лютого ЗСУ ліквідували:

  • танків – 3 616;
  • бойових броньованих машин – 6 981;
  • артилерійських систем – 2 683;
  • РСЗВ – 527;
  • засоби ППО – 279;
  • літаків – 306;
  • гелікоптерів – 291;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248;
  • крилаті ракети – 911;
  • кораблі /катери – 18;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528;
  • спеціальна техніка – 296;
Автор: Анна Романюк