У ЗСУ вперше почали видавати жіночу військову форму: як вона виглядає

Військовослужбовиці ЗСУ вперше отримали комплекти літніх польових костюмів. Відомо, що вони виготовлені з врахуванням жіночих антропометричних параметрів.

У нову форму внесли конструктивні елементи, що дозволяють жінкам-військовослужбовцям почуватися комфортно. Зокрема, під час виконання завдань в польових умовах та пунктах постійної дислокації.

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Що відомо про форму для військовослужбовиць

Костюми виготовляють у розмірах від 40 до 64, зрості від 146 до 188 сантиметрів та у двох повнотних групах – II та III.

Моделі розробляв відповідний підрозділ ЗСУ разом з громадськими організаціями та українськими виробниками. Вони проходили військово-дослідні випробування в одній з військових частин.

Під час видачі форми військовослужбовицям була також присутня заступниця Міністра оборони України Наталія Калмикова.

До цього ми всі йшли дуже довго. Над розробкою та впровадженням форми для жінок працювало дуже багато людей. Сьогодні маємо результат, і це дуже важливо. Адже в українській армії нині несуть службу десятки тисяч жінок. З них – близько 5 тисяч перебувають на передовій. Їх кількість лише зростатиме,

– заявила посадовиця.

Вона також зауважила, що наразі фіксується дедалі більша зацікавленість жінок в залученні до Збройних Сил на добровільній основі. За її словами, головним завданням Міноборони є створення гідних умов для їхньої служби.

Крім того, участь у події взяли Віцеспікерка та депутатка Верховної Ради Олена Кондратюк, урядова уповноважена з питань гендерної політики Катерина Левченко, а також інші депутатки. Зокрема, мовиться про чиновниць з міжфракційного об’єднання "Рівні можливості", та представники громадських організацій.

Військовослужбовицям ЗСУ почали видавати жіночу військову форму / Фото Міністерства оборони України

За даними Міноборони, наразі сформовано та надано до ДП МОУ "Агенція оборонних закупівель" заявку на закупівлю у 2024 році 65 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів та 100 тисяч комплектів жіночої білизни. У січні 2024 року було оголошено тендери на закупівлі цих товарів.

Як зазначили у відомстві, 50 тисяч комплектів жіночих літніх польових костюмів вже почали постачати у війська.

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