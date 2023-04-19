Бійця ЗСУ вберегли від ворожої кулі берці: вражаюче відео
Українські військовослужбовці опублікували у мережі відео, як берці від українського виробника врятували одного з бійців. Ворожу кулю зупинила підошва взуття.
Своєрідну "рекламу" бійці ЗСУ опублікували у соцмережах. На кадрах видно, як один з військовослужбовців розрізає підошву, аби вийняти кулю, повідомляє 24 Канал.
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Ворожа куля застрягла у підошві берців
Один з військовослужбовців каже, що його товариш був у берцях від українського виробника TALAN. За його словами, саме вони врятували його побратима від поранення.
Народився в берцях TALAN,
– пожартував один з військовослужбовців.
Таким відео українські захисники спростували фейк російської пропаганди про нібито погану якість спорядження ЗСУ.
Бійці ЗСУ дістали кулю з підошви: дивіться відео
Українські військові показали, що таке дощ на фронті
Військовослужбовці ЗСУ опублікували щемливе відео, як бійці постійно ризикують своїм життя та виконують свою роботу навіть попри будь-які погодні умови.
У мережі показали, що таке дощ на фронті: дивіться відео
На відео показали, як військовослужбовці ЗСУ пересуваються окопами, які затопило водою та багнюкою. В якийсь момент українському захисникові важко ступати крок через надлишок грязюки.