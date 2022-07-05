Військовозобов'язані не повинні залишати місця проживання без дозволу керівника ТЦК, – Генштаб

На військовозобов'язаних очікує чергове обмеження під час воєнного стану. Тепер вони не мають права покидати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування.

Мовиться про норму Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", чинний з 1992 року. А про обмеження, які очікують на військовозобов'язаних, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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Військовозобов'язані повинні отримати дозвіл

Закон передбачає, що під час воєнного часу, а він у нас продовжений до 23 серпня, виїзд без дозволу забороняється:

призовникам;

військовозобов'язаним;

резервістам.

Вони не мають права покидати місце проживання без дозволу керівника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Генштабі розробили Порядок надання дозволу громадянам України. Відповідний документ надається на термін від 30 діб до року. Усе залежатиме від категорії військовозобов'язаного.

Наразі проводиться розгляд налагодження питань, пов'язаних із тимчасово переміщеними особами. Їм, підкреслюють у Генштабі, необхідно систематично перетинами адміністративні межі чи то у зв'язку зі службою, чи то у зв'язку з особистою необхідністю.

Просимо з розумінням ставитися до регуляторних заходів, продиктованих законами України, умовами воєнного стану і ведення війни. Разом служимо і працюємо на Перемогу!,

– підкреслюють у Генштабі.

Зауважимо, що чи не першими про отримання відповідного дозволу заговорили у Запорізькій області. Відповідне повідомлення ОВА поширило по обіді 4 липня. У ньому мешканців регіону повідомили як про введення обмеження, так і про умови, яких повинні дотримуватись військовозобов'язані.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про відстрочку від мобілізації. Зокрема мовилось про те, чи передбачена вона для студентів, котрі закінчують бакалаврат і планують надалі вступати до вишу.

Чи можна отримати відстрочку, якщо закінчуєш навчання

На жаль, законодавство цього не передбачає. Якщо хлопець закінчує бакалаврат і планує вступати на магістратуру, то його цілком можуть мобілізувати. А все тому, що по факту він упродовж певного періоду не буде зазначеним серед студентів. Відтак, за ним не рахуватиметься можливість обійти відстрочку.

Це передбачає Закон України "Про військовий обов'язок та військову службу". Мовляв, поки студент здобуває освіту на денній формі навчання, то жодна мобілізація не вплине на сам процес.

Нагадаємо, що нещодавно чинності набув ще один закон. Він передбачає, що учні, а також викладачі профосвіти потрапляють до переліку осіб, яких не мобілізовуватимуть. Але актуальне це лише тих, хто навчається саме на денній формі навчання.

Навчання в Україні розпочнеться 1 вересня . Передбачається очний формат, але з певними винятками. Місцева влада зобов'язана підготуватись до процесу з урахуванням безпекової ситуації в регіоні.

Раніше ми спілкувались з юристами. Вони пояснили, чому не варто відразу ж боятись повісток, а також ігнорувати їх. Особливо під час воєнного стану.

Вручення повістки не означає негайну поїздку на фронт

Адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко підкреслила, що є ціла низка видів повісток. І в них слід розбиратись:

Повістка для уточнення облікових даних.

Повістка – скерування на проходження медичної комісії.

Повістка – призов на строкову військову службу (зараз не видається).

Повістка мобілізаційного розпорядження, її ще називають "явка з речами".

Важливо! Без бойового досвіду ніхто нікого на фронт не відправлятиме. Передовсім мобілізовані зобов'язані пройти навчання. Воно триватиме від тижня до трьох місяців. Усе залежить від військової спеціальності.

Алгоритм дій під час отримання повістки

Адвокатка Лідія Карплюк з Адвокатського об'єднання "Лещенко, Дорошенко і партнери" зауважила, що після отримання повістки необхідно з'явитись у військкоматі. Причому це слід зробити у строки, визначені у ній співробітниками.

Що необхідно мати з собою:

документ, що засвідчує особу;

військовий квиток (або інший військово-обліковий документ);

документи, які стосуються стану здоров'я та сімейного стану, навчання тощо (загалом, будь-які документи, які можуть стати підставою для відстрочки від призову).

Наголошуємо, що необхідно уважно прочитати повістку. Ознайомтесь з її текстом. Переконайтесь, що документ заповнений правильно. І лише після цього можете ставити на ньому свій підпис.

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