Кабмін врегулював низку процедур військового обліку та призову громадян під час мобілізації. 30 липня уряд ухвалив відповідну постанову, яка затвердить нововведення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Які зміни запровадив Кабмін?

Уряд ухвалив постанову "Про внесення до деяких постанов Кабінету Міністрів України змін щодо окремих питань ведення військового обліку та призову громадян під час мобілізації". Відтепер чоловікам, які досягли 25 років, більше не потрібно з'являтись в ТЦК та СП для зміни свого статусу з призовника на військовозобов'язаного.

Це відбуватиметься автоматично. Упродовж 30 днів працівники ТЦК самостійно вноситимуть зміни до Єдиного держреєстру, змінюватимуть статус та одночасно надаватимуть таким чоловікам первинне звання — "солдат (матрос) запасу".

Крім цього, ухвалений документ передбачає: