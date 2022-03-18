Виють як березневі коти, але бояться щось робити, – очільник Одеської ОВА про окупантів
Російські окупанти планували захопити Київ буквально за кілька днів. Однак не сподівались, що Збройні сили України даватимуть таку відсіч. Тепер росіяни у деяких регіонах просто бояться підходити близько.
Про це в ефірі 24 каналу сказав голова Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук. Він запевнив, що загарбники просто налякані та кидаються ракетами та безпілотниками здалека.
До теми Російські кораблі зазнали втрат у Чорному морі: військові збили безпілотник Орлан-10
"Вони завжди лякаються підійти на визначену відстань, бо розуміють, що там, де їх дістають – вони будуть знищені", – пояснив Братчук.
Саме тому вони, як березневі коти, лише виють, а зробити щось конкретне бояться,
– додав він.
Братчук про страх окупантів перед ЗСУ: дивіться відео
Ситуація в Одесі: останні новини
- Поблизу військового об'єкта знищили геодезичний маячок.
- Зрадник передавав окупантам інформацію про військові об'єкти України.
- Українські військові збили російську крилату ракету морського базування.