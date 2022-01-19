Виживання для Путіна, – Каспаров відповів, чому Кремль хоче знищити Україну

Понад 7 років триває російська агресія проти України. Періодично Росія стягує війська до українського кордону, щоб продемонструвати силу. Такі дії можна поясними двома причинами.

І вони обидві вписуються у світогляд Путіна. Таку думку у програмі "Перші особи" на 24 каналі з Оленою Трибушною озвучив російський опозиціонер та 13-й чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров.

До теми Путін приступив до реалізації своїх страшних планів, – Каспаров

Каспаров погоджується, що агресія Росії пов'язана з:

історичним бажанням Росії відновити СРСР;

реформована демократична та незалежна Україна під боком – це крок до кінця авторитаризму в самій Росії.

Україна – "поганий" приклад для Росії

Очевидно, що Україна – це країна, яка дуже відрізняється від Росії. Вона подає приклад російським громадянам. Тому ліквідація української державності для Путіна є питанням виживання,

– сказав політик.

Також він зазначив, що Росія не може допустити, щоб Україна стала сильною державою, тому право українців на державність категорично заперечується.

Практична проблема

Без України не може бути Російської імперії, але, крім геополітичних алюзій Путіна, є ще конкретна практична проблема. Вільна, демократична та квітуча Україна – це смертельна загроза путінському тоталітаризму в Росії. Гаррі Каспаров Російський опозиціонер, чемпіон світу з шахів

Політик зазначив, що Путін демонструє готовність підтримувати диктаторів по всьому світу. Водночас президент Росії заперечує право народу на зміну влади.

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Шляхи України з Росією давно розійшлися

"Україна демонструє, що влада повинна змінюватись законно на виборах, а це – смертельна загроза для Путіна. Шляхи Росії та України розійшлися ще у 1994 році, коли Україна обрала нового президента, тобто відбувся мирний транзит влади", – зазначив опозиціонер.

На його думку, це була дуже важлива розвилка, тому що в Росії переходу влади мирним шляхом так і не сталось.

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