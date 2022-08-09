Прем'єрка Естонії закликала негайно припинити видавати росіянам візи

9 серпня 2022 , 12:54
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Джерело:

твіттер Каї Каллас

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до Європейського Союзу. Нині авіасполучення з росією закрите.

За словами Каллас, відвідування Європи – це привілей, а не право людини. Тому час припиняти туризм із росії вже зараз.

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Естонія може припинити видавати росіянам візи

Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини,
– закликала Каллас.

Вона зазначила, що авіасполучення з росією наразі закрите. Це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди країни-агресорки – Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Час припиняти туризм із росії вже зараз", – наголосила прем'єрка.

Єрмак закликав повернути росію в срср

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росію потрібно повернути в срср.

"Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Бо відвідування Європи – це привілей, а не право людини. росія буде в ізоляції. Ми разом із союзниками зробимо все для цього. Хотіли в радянський союз? Буде у вас радянський союз", – сказав Єрмак.

Візи для росіян: головні новини

  • Раніше повідомлялося, що Естонія стане ініціатором повної заборони видачі туристичних віз громадянам росії в країни Євросоюзу. Відповідну пропозицію мають подати вже "найближчого тижня".
  • Крім того, між Україною та Росією почав діяти візовий режим. Тобто росіяни не можуть потрапити на територію України без візи.
  • Народний депутат Олег Дунда наголошував, що після введення візового режиму з державою-агресоркою на порядку денному має бути питання такого ж режиму з білоруссю. Адже ця країна стала співучасницею нападу на нас і допомагала росіянам.
  • Президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу вжити превентивних заходів, пригрозивши забороною на в'їзд усім громадянам росії.

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Автор: Северин Трач