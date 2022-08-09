Прем'єрка Естонії закликала негайно припинити видавати росіянам візи

Прем'єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до Європейського Союзу. Нині авіасполучення з росією закрите.

За словами Каллас, відвідування Європи – це привілей, а не право людини. Тому час припиняти туризм із росії вже зараз.

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Естонія може припинити видавати росіянам візи

Припинити видавати туристичні візи росіянам. Відвідування Європи – це привілей, а не право людини,

– закликала Каллас.

Вона зазначила, що авіасполучення з росією наразі закрите. Це означає, що поки країни Шенгену видають візи, тягар несуть сусіди країни-агресорки – Фінляндія, Естонія та Латвія.

"Час припиняти туризм із росії вже зараз", – наголосила прем'єрка.

Єрмак закликав повернути росію в срср

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росію потрібно повернути в срср.

"Прем’єрка Естонії Кая Каллас закликала зупинити видачу туристичних віз росіянам на поїздки до ЄС. Бо відвідування Європи – це привілей, а не право людини. росія буде в ізоляції. Ми разом із союзниками зробимо все для цього. Хотіли в радянський союз? Буде у вас радянський союз", – сказав Єрмак.

Візи для росіян: головні новини

Раніше повідомлялося, що Естонія стане ініціатором повної заборони видачі туристичних віз громадянам росії в країни Євросоюзу. Відповідну пропозицію мають подати вже "найближчого тижня".

Крім того, між Україною та Росією почав діяти візовий режим. Тобто росіяни не можуть потрапити на територію України без візи.

Народний депутат Олег Дунда наголошував, що після введення візового режиму з державою-агресоркою на порядку денному має бути питання такого ж режиму з білоруссю. Адже ця країна стала співучасницею нападу на нас і допомагала росіянам.

Президент Володимир Зеленський закликав країни Заходу вжити превентивних заходів, пригрозивши забороною на в'їзд усім громадянам росії.

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