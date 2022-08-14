Польща працює над концепцією, яка дозволить відмовляти росіянам у видачі віз

У Польщі працюють над новою ідеєю, яка дасть можливість відмовляти росіянам у видачі віз. У країні виступають за розширення санкцій ЄС.

Польща виступає за призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян росії. Але не всі країни ЄС це підтримують, серед них – великі країни-члени, включаючи Німеччину, Францію та Нідерланди. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Пьотр Вавжик.

До теми Кордони на замок: які країни вже закрили в'їзд для громадян росії через війну в Україні

Яку концепцію розробляє Польща

У зв'язку з тим, що неможливо подолати опір цих країн щодо призупинення дії угоди про спрощення візового руху для громадян росії, Польща працює над новим рішенням,

– розповів Вавжик.

За його словами, польська дипломатія вже кілька тижнів веде переговори з деякими державами-членами. До речі, подібний погляд на ці питання мають також Литва, Латвія та Естонія, Чехія та Словаччина.

"Ми можемо очікувати рішення з цього питання в найближчі тижні", – наголосив дипломат.

Як Польща заборонила видавати туристичні візи росіянам

Вавжик зазначив, що Польща вже кілька місяців не видає туристичні візи росіянам. Наразі їх можуть отримати громадяни росії, які через роботу змушені перетинати польсько-російський кордон, зокрема водії вантажівок, дипломати, а також особи з "картою поляка" та члени сімей громадян Польщі та інших країн ЄС.

Як відреагували в Офісі Президента

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що омріяний росіянами срср вже близько:

Польща не видаватиме візи громадянам росії. Польща також приєднується до рішення Фінляндії, Естонії, Латвії та Данії у їхній спробі запровадити загальноєвропейську заборону на видачу туристичних віз для росіян. Візовий бан наступає на росію. Омріяний ними срср вже близько,

– зазначив Єрмак.

Які країни виступають за заборону в'їзду росіян

Країни ЄС починають реагувати на прохання України зупинити видачу шенгенських віз для росіян. Данський уряд готовий піти на скасування видачі шенгенських віз для громадян країни-окупанта. За втілення пропозиції закрити росіянам кордони ЄС виступила також і Литва.

Також Україна закликала ЄС перестати видавати росіянам туристичні візи. Тому Європейський Союз готовий розглянути заборону.

Крім того, Латвія разом із Фінляндією, Естонією, Чехією та іншими країнами планують висунути на рівні ЄС вимогу про припинення видачі туристичних віз росіянам.

Зверніть увагу – Україна запроваджує візовий режим для громадян росії: дивіться відео