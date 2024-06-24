Ігри в політику: чому візит Дуди в Китай завершиться нічим

Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Китаю, щоб зустрітись із лідером КНР Сі Цзіньпіном. Вони планують обговорити війну Росії проти України. Західні лідери вже неодноразово здійснювали такі візити до Пекіна.

Захід не хоче зрозуміти, що Китай допомагатиме Росії, допоки вона не програє. Таку думку 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко.

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"Західні лідери неодноразово приїжджали до Пекіна та пояснювали, що Росія веде агресивну війну, що це треба завершувати. Вони не бажають зрозуміти, що насправді Китай на боці Кремля. Був, є і залишатиметься, поки Росія не програє. Пояснювати йому щось погане про Росію – це, як мені здається, грати в політику", – переконаний він.

Китай рятує економіку Росії

Володимир Огризко зазначив, що Росія дуже залежить від Китаю економічно. Пекін фактично рятує економіку країни-агресорки, купуючи російський газ, нафту і так далі.

Якщо Китай завтра припиняє торгівлю з Кремлем, а це для КНР зовсім не трагічна ситуація, то Росія зупиняється, тому що її економіка припиняє функціонувати. Пекін впливає на Росію дуже серйозно та може сказати Путіну: "Роби так чи так". Китай цього не робить, тому що він на боці Путіна,

– сказав колишній очільник МЗС.