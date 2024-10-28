Це сюр, – Зеленський про візит генсека ООН Гутерреша на саміт БРІКС у Казань

Нещодавно генеральний секретар ООН відвідав саміт БРІКС у Казані. Президент України вважає, що приїзд Антоніу Гутерреша на цей саміт – це "сюрреалізм".

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв'ю для The Times of India, інформує 24 Канал.

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Зеленський прокоментував візит генсека ООН на саміт БРІКС у Казань

Щодо генерального секретаря ООН я думаю, що це в цілому сюр. Але це стосується не тільки ООН, це стосується багатьох інших країн,

– сказав президент.

Зеленський зазначив, що жодна країна не може називати себе нейтральною у війні між Росією та Україною. Інакше це, як вказав лідер, означатиме, що країна на боці Росії.

За його словами, нейтральність дуже допомагає виключно Росії. Між агресором та жертвою нейтральності бути не може, наголосив президент.

"Я вважаю це прихована підтримка Росії, і ті, хто був там на саміті і говорив про свій нейтралітет і говорив, що хотів би допомогти вирішити конфлікт, на мою думку, виглядають більш проросійськими. І це не про мир", – сказав Зеленський.

Президент наголосив, що "нейтральність сьогодні у цій війні – це підтримка російської сторони".