Байден летів в Україну під покровом темряви, його поїздку тримали в секреті 24 години, – CNN

Іноземні журналісти повідомляють, що президент Сполучених Штатів особисто наполягав на тому, аби відвідати Київ. Поїздка Джо Байдена в Україну до останнього трималася в таємниці, з міркувань його безпеки.

Як саме добирався президент Америки – розповіли журналісти CNN. За їхніми даними, Байден летів під покровом темряви.

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Повністю засекречено: поїздка Байдена була оповита таємницею

Як зазначили в CNN, поїздка лідера США в Україну була великою таємницею. За даними видання, Air Force One вилетів з об'єднаної бази Ендрюс о 4:15 за східним часом у неділю.

Цілковита темрява служила додатковим прикриттям для літального апарату. Водночас репортери, що були на борту, не мали права носити чи використовувати будь-які свої пристрої.

Крім того, у публічному графіку президента США також не було вказано поїздку, а чиновники Білого дому минулого тижня неодноразово наголошували, що Байден не відвідає Україну. Поїздку глави Сполучених Штатів тримали в секреті 24 години, поки він не прибув до Києва.

Відомо, що з американським лідером приїхали також радник з національної безпеки Джейк Салліван, заступник глави апарату Джен О'Меллі Діллон й особиста помічниця Енні Томасіні. До слова, Джозеф Байден шість разів відвідував Україну, коли був віцепрезидентом, а останній його візит був у січні 2017 року.

За словами журналіста журналу Rolling Stone Джима Ла Порту, Байден сам наполіг на тому, щоб відвідати столицю України. Підготовка до поїздки почалася близько місяця тому, коли президент США заявив, що хоче публічно показати знак солідарності з українською державою.

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