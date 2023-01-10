Не сумніваюся, що Україна отримає Leopard, – Кулеба після візиту в Харків Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала до Харкова. Після цього глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що не сумнівається в тому, що Україна отримає танки Leopard.

Кулеба розповів, що Бербок 10 січня на власні очі побачила розбомблену Салтівку, напівзруйновану в бою з російською ДРГ школу, в якій діти вчили німецьку, знищені ракетами будівлю Харківської ОВА та об'єкт енергетичної інфраструктури, поранені харківські будівлі та незламність харків'ян.

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Кулеба розповів про візит Бербок

Голова МЗС зазначив, що його німецька колега стала першим іноземним міністром закордонних справ, кого він привіз в Харків після 24 лютого.

Упевнений, цей візит матиме резонанс не лише в Україні та Німеччині, а й у Європі та світі. Наші переговори в дорозі тривали три години – за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять,

– зауважив Кулеба.

Міністри детально обговорили:

формулу миру,

санкції,

трибунал,

євроінтеграцію,

зброю.

Вже готуються відповідні рішення. Очільник МЗС додав, що кожної хвилини під час візиту їх незримо супроводжувала тема "Леопардів".

"Я пояснив колезі та німецьким медіа, що німецькі танки не є нашою примхою і вони потрібні нам не для прогулянок", – заявив Кулеба.

За його словами, танки потрібні Україні, щоб:

звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією;

врятувати їх від руйнувань, які Бербок сьогодні побачила у Харкові;

захистити нашу енергетичну інфраструктуру та врятувати українців від російських злочинів.

Ось для чого нам німецькі танки. Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard. Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь в глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ще не ухвалене і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя,

– наголосив глава МЗС.

Водночас Кулеба вдячний уряду Німеччини за всі ті рішення, які ухвалили протягом останніх 11 місяців задля надання Україні необхідної зброї.

"Я особливо вдячний Анналені за її важливу роль в цьому. Залишилося останнє велике рішення – про надання німецьких танків. Чим швидше воно буде ухвалене, тим швидше ця війна завершиться перемогою України. І війни в Європі не буде", – підсумував міністр.