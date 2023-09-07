Є дуже цікавий момент: які сигнали надсилає Блінкен візитом до України

Держсекретар США Ентоні Блінкен 6 вересня прибув до Києва. Він дав кілька важливих сигналів, які адресовані і українцям, і російському режиму, і міжнародним партнерам.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен, зауваживши, що цей візит Блінкена багато чого пояснив. Насамперед держсекретар США відзначив хороший прогрес контрнаступу ЗСУ. Це – чудова відповідь невдоволеним, які розповідали про "повільний наступ".

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Які результати візиту Блінкена

Як наголосив Тизенгаузен, візит Блінкена відбувся напередодні формування бюджету в США на наступний рік. Держсекретарю потрібно розуміти плани України на 2024-ий, щоб закласти відповідну підтримку.

Сполучені Штати мають зрозуміти, як ми будемо розвивати контрнаступ. Чи буде ще масштабна частина цього року, чи кілька хвиль наступного. Навіщо? Щоб розрахувати скільки і яка зброя потрібна в цих хвилях та закласти відповідні пункти на наступний рік. Минулого року в цей період Блінкен теж тут був,

– зауважив Тизенгаузен.

Візит Блінкена також чітко демонструє міжнародним партнерам, що подальша підтримка залізно буде на належному рівні, доки Україна не переможе. Це цікаво спостерігати на тлі різних сумнівних матеріалів у західній пресі, де влітку поширювали "зрадофільські" та проросійські матеріали. Очевидно, що все це оплатила Росія.

Дивіться розмову з Борисом Тизенгаузеном на ютубі 24 Каналу

Не секрет, що паралельно до Києва приїхала прем'єрка Данії Метте Фредеріксен. Очевидно, що вони обговорюватимуть деталі щодо передачі та інших процесів, які пов'язані з винищувачами F-16. Деталізація по авіації – надзвичайно хороший сигнал для України.

Візит Блінкена до Києва: коротко