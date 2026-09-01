Путін скасував зустріч із директором ЦРУ після того, як дізнався мету його візиту, – ЗМІ

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від особистої зустрічі з директором ЦРУ Джоном Реткліффом під час його візиту до Москви 25 серпня. Це сталося після того, як Кремль ознайомився із закликом американської сторони якнайшвидше домовитися про завершення війни проти України.

Про це повідомляє видання Агентство з посиланням на близьке до Кремля джерело.

Чому Путін відмовився зустрічатися із директором ЦРУ?

Очільник Росії заздалегідь звільнив свій графік для можливих переговорів з американським посадовцем. Проте після передачі змісту розмови з очільниками російських спецслужб у Кремлі вирішили, що зустріч не має сенсу.

У столиці Росії Джон Реткліфф провів переговори з директором Служби зовнішньої розвідки Росії Сергієм Наришкіним та головою Федеральної служби безпеки Олександром Бортніковим. Американський посадовець наголосив, що військове та економічне становище Росії стрімко погіршується, тому Москві вигідніше укласти угоду про завершення війни зараз.

Співрозмовник видання зазначив, що представник США привіз надто жорстку оцінку стану справ російської армії.

Його послання виглядало так, ніби Зеленський уже стоїть на Поклонній горі й у бінокль розглядає Кремль,

– цитує джерело видання Агентство.

У Кремлі вважають, що директор ЦРУ помилився адресою з подібними закликами. Водночас джерело не змогло уточнити, наскільки позиція очільника ЦРУ відображала офіційну лінію адміністрації президента Дональда Трампа.

Офіційний речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив відсутність особистої зустрічі, запевнивши, що російського диктатора оперативно поінформували про всі деталі контактів із представниками американської розвідки.

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Подробиці та мета візиту до Москви

За даними видання The New York Times, Реткліфф передав російським спецслужбам похмуру оцінку подальших перспектив Росії у війні. Окрім цього, портал Axios зазначав, що очільник ЦРУ запропонував ідею проведення тристороннього саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Видання The Wall Street Journal та Politico також повідомляли про застереження щодо недопустимості потенційної атаки Росії на країни НАТО, зокрема держави Балтії.

Нагадаємо, після візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви Росія посилила повітряні атаки по Києву. Політолог-міжнародник Максим Несвітайлов вважає, що таким чином Кремль намагається продемонструвати Вашингтону силу та безкарність, сприйнявши приїзд американського посадовця як прояв слабкості США. За словами експерта,

Реткліфф міг намагатися донести російській стороні інформацію про її складне становище, однак Москва відповіла традиційною демонстрацією сили. Несвітайлов також припустив, що за відсутності жорсткої реакції Заходу Кремль у майбутньому може вдатися до провокацій проти країн НАТО, зокрема в Балтії.