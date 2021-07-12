Візит до Берліну стане іспитом для Зеленського

Ера Меркель добігає кінця. Їй більше не потрібно складати іспити. І для Володимира Зеленського сьогоднішній візит до Берліну стане іспитом. Скоріше навіть моментом істини.

По-перше, Меркель планує під час своєї розмови з Байденом 15 липня повністю узгодити всі питання щодо "Північного потоку-2". Звісно, не найкращий політичний заповіт. Але для нас ставки є ще вищими.

Цікаво У Верховній Раді був допущений відвертий ляп

Сьогодні ми не є гравцем у зовнішній політиці, і тим більше щодо енергетичної безпеки. Ми не сидимо за одним столом з тими, хто приймає рішення щодо "Північного потоку-2".

Це можна і необхідно змінити

Для цього Меркель мала б вже давно отримати наше стратегічне бачення, яке має бути зрозумілим для всіх наших партнерів. І звісно без спроб зруйнувати паростки цивілізованого корпоративного управління або спроб отримати "туркменський" чи інший газ. Останнє відверто схоже на реінкарнацію РосУкрЕнерго, і можливо тільки й виключно за умов прийняття рішення Путіним.

Запитайте себе, для чого це було йому потрібно?

Читайте Україну потрібно повернути силою: що задумав Путін

По-друге, Меркель є фундатором і архітектором норманського формату. І значною мірою його рушійною силою. Меркель має унікальне розуміння української проблематики, знає "історію питань". Нам досі не вдалося отримати її послідовну і жорстку позицію щодо російської паспортизації. Як на окупованому Донбасі, так і планів Путіна почати видавати паспорти українцям "на основі самоідентифікації". Згода Меркель на нову стратегію щодо Донбасу – другий іспит для Зеленського у Берліні.

І по-третє, ми маємо знову стати цікавими для німецького бізнесу. Вони мають почати нам довіряти, і масово приходити до нас в Україну. Тоді їм буде що втрачати, якщо Путін піде вперед, і буде що купувати, коли ми підемо далі до Євросоюзу.

Три іспити. Оцінки сьогодні або згодом.