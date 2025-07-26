США тиснутимуть щодо багатьох напрямків: політтехнолог припустив, навіщо Трамп їде в Європу

Президент США Дональд Трамп перебуває з 5-денним візитом у Шотландії. Зокрема, там він може тиснути на Європу щодо санкцій проти Росії щодо нафти та газу.

Також Трампу потрібні союзники у майбутній війні проти Китаю. Таку думку 24 Каналу озвучив політтехнолог Тарас Загородній.

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Тиск США на Європу

Тарас Загородній підкреслив, що для Європи не повинно бути проблем з тим, щоб відмовитися від російської нафти та газу. Також європейці можуть, зокрема, зупинити танкери, які пливуть у Балтійському морі. Ймовірно, Трамп буде тиснути на них у цьому напрямку.

Також обговорення питання щодо Китаю. Трамп хоче від Європи, щоб вони підтримували торгівельні війни проти Пекіна. Тому що майбутню війну проти КНР ніхто не скасовував. Потрібні союзники, нормальний тил. Думаю, вони будуть тиснути з багатьох напрямків,

– припустив політтехнолог.

До слова, видання The Guardian написало, що під час п'ятиденного візиту до Шотландії Дональд Трамп обговорить з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і прем'єром Великої Британії Кіром Стармером питання припинення війни в Україні. Зазначається, що завершення війни Росії в Україні є ключовим питанням на переговорах президента США з ЄС та Великою Британією.