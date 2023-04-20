Дипломатичне прощальне турне: що означає для України візит генсека НАТО до Києва

До Києва 20 квітня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це його перший візит в Україну із 24 лютого 2022 року.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, наразі обговорення питання вступу України в НАТО не відбуватиметься.

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Коли Україна стане членом НАТО

Андрій Вігірінський пояснив, що інструментарій та повноваження Єнса Столтенберга – це організація роботи й діяльності Північноатлантичного альянсу.

У питаннях, які стосуються безпосередньої комунікації його й президента України, можна говорити про те, що сторони поділяться своєю точкою зору щодо можливої інтеграції України в Північноатлантичний альянс після завершення війни,

– зауважив він.

Єнс Столтенберг завершує свою каденцію на чолі Північноатлантичного альянсу і планує змінити місце роботи.

"Для нього це фактично дипломатичне прощальне турне в рамках тих країн, з якими НАТО комунікує, співпрацює і має певні формати політичної взаємодії", – зосередив увагу політолог.

За його словами, у межах символічного обговорення на пресконференції буде звучати думка щодо долучення України до НАТО.

Чому рішення про вступ в НАТО затягується

Андрій Вігірінський розказав, що вести практичний діалог щодо вступу України до НАТО наразі недоцільно.

"Війна в Україні з огляду навіть на прогнози представників НАТО переходить в стадію затяжної", – пояснив він.

За його словами, поки війна триває, інтеграція України в Північноатлантичний альянс означає зіткнення НАТО з Росією. Цього країни-члени альянсу намагаються уникнути.

Говорити про вступ України в НАТО можна буде після завершення війни, відновлення територіальної цілісності країни та за відсутності територіальних претензій з боку Росії.

НАТО не хоче слабшати

Політолог підкреслив, що співпраця між Україною та НАТО у питаннях навчання й обміну досвідом військовослужбовців можливе без участі країни в Північноатлантичному альянсі.

"Україна в рамках миротворчих місій чи відповідних місій гуманітарного характеру в межах ООН бере участь в них своїми військовослужбовцями без участі Північноатлантичного альянсу", – додав Вігірінський.

На його думку, в умовах економічної неспроможності Україна не має сил забезпечити оборонну здатність країни власними виробами ВПК.

Для того, щоб економічно відновити свою спроможність і оплачувати навіть ЗСУ по завершенню війни на території України, потрібна фінансова спроможність і економічна міць,

– зауважив політолог.

За його словами, країна має бути такою, яка посилить альянс, а не послабить його.

"Швеція та Фінляндія належать до країн з найбільш потужними Збройними силами на території континентальної Європи. Вони посилюють Північноатлантичний альянс", – пояснив він.

Економічно нестабільна країна потягне НАТО на дно.

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