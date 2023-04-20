Дипломатичне прощальне турне: що означає для України візит генсека НАТО до Києва
До Києва 20 квітня прибув генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Це його перший візит в Україну із 24 лютого 2022 року.
Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. За його словами, наразі обговорення питання вступу України в НАТО не відбуватиметься.
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Коли Україна стане членом НАТО
Андрій Вігірінський пояснив, що інструментарій та повноваження Єнса Столтенберга – це організація роботи й діяльності Північноатлантичного альянсу.
У питаннях, які стосуються безпосередньої комунікації його й президента України, можна говорити про те, що сторони поділяться своєю точкою зору щодо можливої інтеграції України в Північноатлантичний альянс після завершення війни,
– зауважив він.
Єнс Столтенберг завершує свою каденцію на чолі Північноатлантичного альянсу і планує змінити місце роботи.
"Для нього це фактично дипломатичне прощальне турне в рамках тих країн, з якими НАТО комунікує, співпрацює і має певні формати політичної взаємодії", – зосередив увагу політолог.
За його словами, у межах символічного обговорення на пресконференції буде звучати думка щодо долучення України до НАТО.
Чому рішення про вступ в НАТО затягується
Андрій Вігірінський розказав, що вести практичний діалог щодо вступу України до НАТО наразі недоцільно.
"Війна в Україні з огляду навіть на прогнози представників НАТО переходить в стадію затяжної", – пояснив він.
За його словами, поки війна триває, інтеграція України в Північноатлантичний альянс означає зіткнення НАТО з Росією. Цього країни-члени альянсу намагаються уникнути.
Говорити про вступ України в НАТО можна буде після завершення війни, відновлення територіальної цілісності країни та за відсутності територіальних претензій з боку Росії.
НАТО не хоче слабшати
Політолог підкреслив, що співпраця між Україною та НАТО у питаннях навчання й обміну досвідом військовослужбовців можливе без участі країни в Північноатлантичному альянсі.
"Україна в рамках миротворчих місій чи відповідних місій гуманітарного характеру в межах ООН бере участь в них своїми військовослужбовцями без участі Північноатлантичного альянсу", – додав Вігірінський.
На його думку, в умовах економічної неспроможності Україна не має сил забезпечити оборонну здатність країни власними виробами ВПК.
Для того, щоб економічно відновити свою спроможність і оплачувати навіть ЗСУ по завершенню війни на території України, потрібна фінансова спроможність і економічна міць,
– зауважив політолог.
За його словами, країна має бути такою, яка посилить альянс, а не послабить його.
"Швеція та Фінляндія належать до країн з найбільш потужними Збройними силами на території континентальної Європи. Вони посилюють Північноатлантичний альянс", – пояснив він.
Економічно нестабільна країна потягне НАТО на дно.
НАТО: останні новини
- Як зазначають у виданні FT, поїздку Єнса Столтенберга до України заздалегідь не анонсували. Це зробили з міркувань безпеки.
- Фінляндія 4 квітня стала членом НАТО. Того ж дня генсек Альянсу Єнс Столтенберг запевнив усіх, що Україна його поповнить.
- Нагадаємо, що 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою.