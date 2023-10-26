Візит делегації ХАМАС до Москви: як відреагував Ізраїль

Єврейська держава відреагувала на повідомлення про поїздку делегації ХАМАС до Росії. В МЗС Ізраїлю провели паралелі між палестинськими бойовиками та ІДІЛ.

Речник МЗС Ізраїлю Ліор Хаят прокоментував поїздку делегації ХАМАС до Москви. Він розкритикував Росію за цей крок.

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Яка позиція Ізраїлю

Хаят назвав ХАМАС терористичною організацією. За словами дипломата, вона гірша за ІДІЛ ("Ісламську державу"). Дипломат заявив, що руки високопоставлених чиновників ХАМАС заплямовані кров’ю понад 1 400 ізраїльтян, які були вбиті під час атаки палестинських бойовиків на єврейську державу 7 жовтня. Він також наголосив, що ці палестинські чиновники несуть відповідальність за викрадення понад 220 ізраїльтян, включаючи немовлят, дітей, жінок та людей похилого віку.

Ізраїль розглядає запрошення високопоставлених чиновників ХАМАС до Москви як непристойний крок, який підтримує тероризм і узаконює звірства терористів ХАМАС,

– сказав речник.

Представник МЗС Ізраїлю закликав Москву негайно вислати представників ХАМАС з Росії.

Що цьому передувало

У четвер, 26 жовтня, до Москви приїхала делегація ХАМАС, яку очолив Абу Марзук. Представниця МЗС країни-агресорки Марія Захарова підтвердила інформацію щодо візиту ХАМАС ворожим російським ЗМІ.

Також у цей день до російської столиці приїхав заступник голови МЗС Ірану Алі Багері Кані. З ним зустрівся Міхаїл Галузін, який є заступником Сєргєя Лаврова.

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