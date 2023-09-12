Маски впали, – Фараджаллах пояснив, що означає візит Кім Чен Ина до Росії

Лідер КНДР Кім Чен Ин вже прибув до Росії. Очевидно, що диктатор проситиме зброї для війни проти України. А-от Кім Чен Ин хоче взагалі вхопити дуже "ласий шматок пирога".

Про це 24 Каналу розповів головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах, зауваживши, що до зустрічі Путіна та Кім Чен Ина потрібно уважно придивитися. Важливо, що саме хоче отримати північнокорейський диктатор в обмін на зброю.

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Чи причетний до цього Китай

На думку Фараджаллаха, очевидно, що Китай погодився у такий спосіб допомогти Росії через КНДР. Північну Корею взагалі можна порівняти з умовними сепаратистами на Донбасі, але ці перебувають під впливом Пекіна.

Ще після Другої світової війни багато країн не могли визначити, який шлях вони підтримують – демократію чи соціалізм. Коли корейці все ж захотіли демократію, то СРСР та Китай не змогли з цим змиритися. Вони озброїли північ, яка згодом постала як КНДР.

Якби не "китайська парасолька" підтримки, то КНДР не змогла б так довго існувати. Також Китай зрозумів, що будуть наслідки за підтримку Росії. Тому вирішив робити це не напряму, як той ж Іран, а зіграти таку гру через посередника – КНДР,

– розповів Фараджаллах.

Це свідчить, наскільки нікчемними були прагнення Путіна створити багатополярний світ та конкурувати із Заходом. Тепер він змушений зустрічатися переважно з лідерами країн-ізгоїв.

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Що може постачати КНДР для Росії

З одного боку, КНДР дійсно має значні запаси військової техніки та снарядів ще радянських зразків. Це збільшить тиск на українські війська. Попри це, ініціатива Путіна свідчить, що Росія таки не має можливості виробляти достатньої кількості снарядів, щоб витримувати таку війну. Тому вони змушені вже звертатися аж до КНДР.

З іншого боку, зовсім незрозуміло, в якому стані взагалі перебувають ці снаряди. Окрім кількості, їх потрібно ще й правильно зберігати та обслуговувати. Цілком можливо, що в КНДР недостатньо доглядали за старими радянськими снарядами.

Треба хороше обслуговування, щоб снаряд долетів у ціль, а не вибухнув в установці. Там взагалі може один з трьох снарядів вистрелити. Також все це суперечить планам Путіна, який буцімто розширював виробництво снарядів. Вони не справляються. Вони не можуть запустити його в потрібних масштабах. Інакше навіщо йому "мазати" руки поряд з диктатором з КНДР, з яким ніхто не говорить,

– зауважив Фараджаллах.

Що може отримати КНДР від Росії

Основне, що цікаве для КНДР – технологія атомних підводних човнів. Нещодавно в КНДР взагалі заявляли, що наближаються до створення такого апарату. Але це взагалі малоймовірна історія.

Думаю, що це анонс. Щоб потім не говорили, що все це завдяки російським технологіям. Навряд чи вони можуть це зробити. Підводні атомні човни не всі держави здатні робити. Навіть Китай при всій своїй потужності витратив роки на створення одиниць таких апаратів,

– пояснив Фараджаллах.

Нещодавно була інформація, що китайський атомний підводний човен потонув у Тайванській протоці. Це свідчить, що тамтешня техніка має свої недоліки.

Тому США отримали певні важелі впливу щодо стримування можливостей Китаю в Індійському океані. Вони посиляться також через продаж підводних атомних підводних човнів "Вірджинія" Австралії. Це особливо роздратувало Китай.

Якщо КНДР зможе отримати та застосувати російські технології виробництва атомних підводних човнів, то це буде загроза для сусідів – Південної Кореї та Японії. Не дарма Японія була на саміті НАТО у Вільнюсі. Зараз формуються блоки. І вже давно зрозуміло, хто з ким буде. А поява таких субмарин в КНДР порушить баланс сил. І будуть нові загрози для союзників,

– підкреслив Фараджаллах.

Кім Чен Ин приїхав до Росії: коротко