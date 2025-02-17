Келлог приїде в Україну 20 лютого та поїде зі мною на фронт до Сирського, – Зеленський

Володимир Зеленський розповів, що спецпредставник Трампа з питань російсько-української війни Кіт Келлог прибуде у Київ 20 лютого. Вони разом також поїдуть на фронт до Олександра Сирського.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України під час онлайн-пресконференції з українськими журналістами.

До теми Келлог здивувався, коли я сказав, що відвезу його на фронт, – Зеленський

Що сказав Зеленський про візит Келлога в Україну

Володимир Зеленський розповів, що українська сторона вже очікує на візит Кіта Келлога.

У нас була така домовленість, що він приїде до нас 20 числа, буде дві доби, може, буде більше. Я хочу поїхати з ним на фронт і він поїде зі мною на фронт, я думаю, що він не відмовить,

– сказав український лідер.

Президент також підкреслив, що він хоче, щоб спецпредставник Трампа вивчив питання та поспілкувався з нашими дипломатами, а також військовими.

"Я знаю, що до Сирського він поїде, до деяких може командирів бригад зі мною з'їздимо, а потім окремо поспілкуємось з міністерством оборони, може з розвідкою, подивимося, на що вистачить часу", – повідомив Зеленський.

Глава держави зауважив, що матиме з Келлогом широку бесіду про гарантії безпеки. За словами президента, для української сторони важливе розуміння з боку Білого дому щодо цього питання.

Зеленський також вважає, що після повернення Келлога у США, вже буде зрозуміло, коли буде зустріч у нього з президентом Трампом.

До слова, Володимир Зеленський вперше казав, що хоче запропонувати Кіту Келлогу поїхати на фронт під час пресконференції у Мюнхені. Глава держави зауважив, що американській стороні потрібно зрозуміти реалії російсько-української війни.