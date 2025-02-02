Зеленський відповів, коли відбудеться його зустріч зі спецпредставником США Келлогом

Володимир Зеленський розповів, що його зустріч зі спецпредставником Дональда Трампа Кітом Келлогом має відбутися найближчим часом. Однак наразі чіткої дати цього поки що немає.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова президента України в інтерв'ю для Associated Press.

До теми "100 днів" все ще актуальні: Келлог каже, що закінчення війни це "питання місяців"

Що сказав Зеленський про зустріч з Келлогом

Володимир Зеленський зазначив, що Кіт Келлог та його команда дуже скоро відвідають Україну. За словами українського лідера, це насамперед важливо для американської сторони.

Ми так домовлялися з президентом Трампом, що команди почнуть працювати більше, щільніше, так воно і буде,

– підкреслив президент України.

За словами Зеленського, наразі в української сторони є контакти з Келлогом, були також телефонні розмови та відповідні онлайн-контакти. Водночас наживо зустріч станеться найближчим часом.

"Я мав сигнали, що найближчим часом команда Сполучених Штатів буде в Україні. Тоді перенеслася ця дата, яка була на початку січня, вона перенеслася через юридичні питання в Сполучених Штатах Америки", – пояснив глава держави.

Володимир Зеленський також наголосив, що відповідну зустріч вже запланували у найближчий період, проте поки що немає чіткої дати.

Президент резюмував, що для української сторони важливо, щоб ця зустріч відбулася найближчими тижнями. До того ж глава держави висловив впевненість, що все це станеться.

До слова, Володимир Зеленський висловився про заяву Кіта Келлога щодо можливості закінчення війни в Україні за 100 днів. Глава держави підкреслив, що нашій країні допомогли б тотальні санкційні кроки, сильна підтримка армії, продовження допомоги та тиск на Росію різними способами від США.