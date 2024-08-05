Важливі візити: навіщо Кулеба їде в нове африканське турне

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба протягом 4 – 8 серпня планує відвідати 3 країни Африки: Замбію, Малаві й Маврикій. Коли сталося повномасштабне вторгнення, прийшло розуміння, що Україні треба оперативно відновлювати й поглиблювати комунікацію з тими африканськими країнами, де не настільки сильно присутній вплив Росії чи Китаю.

Таку думку в етері 24 Каналу висловив експерт-міжнародник Богдан Ференс, додавши, що зв'язки з цими країнами на африканському континенті залишилися ще з часів СРСР. Він нагадав й про відповідні навчальні програми, коли представники африканських еліт могли вчитися в радянських закладах вищої освіти.

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Справедливий мир і продовольча безпека

Ференс наголосив, що боротьба між Заходом, Росією та Китаєм за певні африканські країни, лідерів чи політичні сили в африканському регіоні досі продовжується. Візит міністра МЗС України покликаний в кінцевому результаті принести поліпшення співпраці з тими лідерами та країнами Африки, які розуміють важливість продовольчої безпеки. Адже для них це цікаве й насущне питання.

Щодо усвідомлення важливості справедливого миру в російсько-українській війні, на думку експерта-міжнародника, не варто розраховувати, що в країнах Африки глибоко розуміються на цій темі. Він наголосив, що цей континент живе у своїй системі координат, де також безліч конфліктів, війн, які тривають багато десятків років і їх не розв'язують ні західні країни, ні інші. Очікувати, що там відразу буде розуміння стосовно війни в Україні й буде позиція така, як на Заході – не варто.

Але дипломатія – це не лише про комфорт, це про роботу щодо особистих відносин з лідерами, про голосування Генасамблеї ООН або на інших міжнародних платформах, де кожен голос важливий, тому Україна має працювати в цьому напрямку,

– озвучив Ференс.

Чому Україна не активізувалася раніше довкола Африки

Експерт-міжнародник припустив, що після візиту Кулеби на африканський континент можуть бути розроблені певні проєкти, які будуть цікавими для України, Африки, фінансових західних інституцій. Він також пояснив, чому українська сторона раніше не надто проявляла активність щодо налагодження діалогу з країнами Африки. З його слів, це пояснюється тим, що це географічно доволі віддалений регіон.

"Треба направляти ресурси, особливо коли вони мають ліміт в дипломатії, в пріоритетний напрямок. Наразі потрібно виділити з африканського регіону ті країни й тих політиків, які займають позицію посередині чи вже є точно на боці України. Бо з іншими працювати важко, я поки що не бачу необхідності в цьому. Наша зовнішня політика це розуміє й зараз не пріоритезує ті країни, де серйозно сидять китайці чи росіяни", – підсумував Ференс.