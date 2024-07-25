Ніколи не можна вірити заявам Китаю: якою могла бути мета візиту Кулеби в Пекін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав Китай. Для Пекіну це був дуже важливий візит, бо це важлива складова китайської пропаганди.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов розповів 24 Каналу, що Кулеба мав повезти в Китай меседж того, що Україні важливо, аби Китай був на другому саміті миру та мав вплив на Росію.

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Китаю не можна вірити

Харитонов зазначив, що Китай підтвердив цінність територіальної цілісності інших держав. Однак заявам Китаю не треба вірити. Зокрема, в лютому 2022 року представники Китаю були на Мюнхенській безпековій конференції, де говорити те саме, а в підсумку, по факту, підтримали російську агресію.

Китай є ключовим фактором продовження російської війни. Ми це бачимо на власні очі. Як Росія втрималась під час цієї війни, як вона наростила потужності за допомогою фінансової, політичної, економічної підтримки Китаю. Крім того, Пекін активно залучає Москву до всіх своїх безпекових систем,

– зауважив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

Китайська пропаганда

За його словами, для Китаю був надзвичайно важливий візит Кулеби. Оскільки НАТО у своїй декларації назвав Китай ключовим фактором продовження російської агресії, то Пекіну було важливо показати, що це буцімто не так.

"З цього починається вся китайська пропаганда нині. Якщо Україна комунікує з топкитайцями в Пекіні, то який же Китай ключовий фактор російської війни. На превеликий жаль, їхня пропагандистська машина це використовує, хоча нам також важливо розуміти, де стоїть Китай", – наголосив Харитонов.