Маніпуляції Лукашенка: як Китай і Захід хочуть використати Білорусь

Алєксандр Лукашенко побував з візитом у Китаї. Білоруський диктатор хотів домовитися з Сі Цзіньпіном, аби Китай захистив його від Росії.

Таку думку 24 Каналу висловив експерт з міжнародної політики, політолог зі США, екскерівник апарату уряду Азербайджану Раміс Юнус. За його словами, під час візиту до Китаю Лукашенко міг просити, аби Пекін взяв Мінськ під свою протекцію.

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Юнус припустив, що у перспективі Білорусь справді може отримати захист від Китаю. Але це справа не 1 – 2 місяців.

Політолог зі США зазначив, що сьогодні територія Білорусі повністю окупована Росією. А Лукашенко залежний від Кремля, оскільки у свій час саме Росія допомогла білоруському диктатору зберегти владу.

У Китаї пообіцяли забезпечити "дах" Білорусі

Росія незадоволена вибриками самопроголошеного президента Білорусі. Але Москва на сьогодні не має ким замінити Лукашенка.

Лукашенко грамотно маніпулює і 30 років грає між Європою та Кремлем. Сьогодні він хоче зіграти таку ж партію між Кремлем та Пекіном, наскільки це можливо і наскільки дозволить Китай,

– сказав Юнус.

За його словами, Пекін зацікавлений у території Білорусі, адже китайську владу завжди цікавить розширення географії свого впливу.

"Якщо Китай забезпечить "дах" Білорусі, то у перспективі так і буде (Білорусь звільниться від впливу Кремля – 24 Канал). Саме тому Лукашенко не буде активно брати участь у війні Росії проти України", – зазначив політолог.

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"Червоні лінії" для Ірану та Білорусі

Китай нібито займає нейтральну позицію у війні Росії проти України. А насправді грає у свою власну гру. Юнус нагадав, що Іран постачає Росії дрони-камікадзе, але поки що відмовився надавати балістичні ракети.

Раміс Юнус Політолог зі США, екскерівник апарату уряду Азербайджану Те, що балістичні ракети не долетіли до України, це не тільки заслуга США, Ізраїлю та інших сусідніх з Іраном країн. Це велика заслуга того ж Китаю, який має великий вплив на Іран. Напевно, китайці їм пояснили: "Якщо ви будете постачати Москві балістичні ракети, нам буде дуже важко вас захистити".

Експерт з міжнародної політики припустив, що щось схоже у Китаї сказали і білоруському диктатору.

"Мовляв, є "червона лінія", яку Лукашенку не треба переходити. Тоді у перспективі Китай зможе захистити Білорусь як від американців, так і від Кремля", – сказав Юнус.

Китай формує антизахідну коаліцію

Він додав, що Китаю залишилося розібратися з Кремлем. Зараз Пекін використовує Москву як "лякалку" для Заходу на чолі зі США.

Рівень впливу Китаю на Росію величезний. Інша справа – Китай буде користатися цим тоді, коли буде вважати за потрібне,

– зазначив політолог.

Юнус пояснив, що у перспективі Китаю хотілося б, аби Росія, Білорусь та Іран були лояльними до Пекіна та повністю від нього залежними. Таким чином китайська влада намагається сформувати своєрідну антизахідну коаліцію.

Варіанти завершення війни в Україні

Як саме розвиватимуться подальші відносини між цими країнами, залежить від того, як закінчиться війна в Україні. За словами Юнуса, є 2 варіанти завершення бойових дій.

Війна закінчиться перемогою України на полі бою. Москва сама виведе свої війська. Наприклад, Китай натисне на Кремль і пояснить, що потрібно вийти з території України по-хорошому. Тоді Пекін допоможе Владіміру Путіну зберегти владу.

За словами експерта з міжнародної політики, багато у чому розвиток подій також залежить від позиції Заходу.

Чому Захід сильно не "наїжджає" на Лукашенка

Юнус зазначив, що, наприклад, після президентських виборів 2020 року Алєксандр Лукашенко зміг втриматися при владі також тому, що Захід закрив очі на всі процеси у Білорусі.

Та й зараз, за словами політолога, західні країни не "наїжджають" на Лукашенка так, як на Москву.

Захід розглядає у перспективі можливість того, щоб Білорусь була прозахідною. Західним країнам потрібно зберегти географію впливу у Східній Європі,

– зазначив Юнус.

Він додав, що мати тут таку ворожу територію, як Білорусь, західним країнам зовсім не хочеться.

Візит Лукашенка до Китаю: коротко