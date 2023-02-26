Пекін “кришує” Лукашенка, – політолог про мету білоруського диктатора, який зібрався у Китай

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко запланував візит до Пекіна на 28 лютого – 2 березня. Білоруський диктатор використовує важелі впливу Китаю, щоб залишатися хоч трошки незалежним від Росії.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог Валерій Димов. За його словами, Китай має вплив на Білорусь, тому “кришує” режим Лукашенка.

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"Пекін "кришує" Лукашенка і його режим від прямого втручання й остаточного поглинання Білорусі Росією. Китай намагається використовувати такі можливості, вони в нього є. Вплив на Білорусь у Китаю існує", – вважає він.

Через санкції економіка Китаю зруйнується

Інститут вивчення війни (ISW) вважає, що під час візиту Лукашенка у Пекін лідер Китаю Сі Цзіньпін та білоруський диктатор можуть домовитись про таємну передачу зброї для Росії в обхід міжнародних санкцій.

Димов зазначив, що Китай – це конкурент Заходу, тому Пекін використовує Росію для того, щоб впливати на світовий порядок. Тому такий сценарій розвитку подій є цілком ймовірним.

З іншого боку, як підкреслив політолог, Китай дуже залежить від світу, адже вибудував свою економіку на експортних технологіях.

Китай вибудував свою потужну економіку на експортних технологіях. Тому він залежить від того, скільки і кому продає на найбільш платоспроможних ринках – США і Європа. Він набагато більше залежить від глобального світу, аніж світ залежить від Китаю,

– переконаний він.

Валерій Димов наголосив, що без західного ринку економіка Китаю зруйнується. До того ж у державі вже є економічні проблеми. Тому, на його думку, Китай не хоче отримати санкції.

Крім того, політолог пригадав, що Сі Цзіньпін вже отримував публічні попередження від державного секретаря США Ентоні Блінкена та президента Штатів Джо Байдена.

"Не думаю, що Китай хотів би отримати санкції прямі або вторинні через Білорусь чи треті країни. Бо його проблеми будуть набагато більшими. Китаю треба дуже серйозно подумати перед тим, як робити ті речі, до яких спонукають Путін і його сателіт Лукашенко", – зауважив Димов.

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