Білорусь теж не світовий лідер, – Офіс Президента про візит Лукашенка в Зімбабве

Самопроголошений президент Білорусі Лукашенко відвідав Зімбабве. Це одна з найвідсталіших країн світу, але й Білорусь теж не світовий лідер.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Однак диктаторам Лукашенку та Путіну ліпше готуватись до трибуналу, який може з'явитись уже влітку.

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Лукашенку важливо показати свою важливість

Подоляк зазначив, що Лукашенко – президент з 1994 року, але має обмежене коло комунікації. Такі диктатори хочуть підтвердження, що вони історичні й великі особистості. Однак вони мали б сидіти поруч з відомими спортсменами, співаками тощо.

На жаль, у пана Лукашенка така історіографія, що йому доводиться шукати будь-кого, з ким можна було б посидіти, аби сказати, що ми зустрілись на рівні президентів країн. Є Зімбабве. До речі, якщо історично подивитись, це була дуже прогресивна країна в перші 2 терміни президента Роберта Мугабе,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що Мугабе був дуже ліберальним і тоді Зімбабве була однією з найефективніших країн. Тепер це одна з найвідсталіших країн загалом у світі. Однак Білорусь теж не світовий лідер. Утім подібне бачить подібне.

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Теми, які обговорили Лукашенко і президент Зімбабве

За словами радника голови Офісу Президента України, теми, які обговорював Лукашенко з президентом Зімбабве, очевидні:

їх не цінують;

їх не розуміють;

не визнають їхньої шедевральності;

компліменти один одному, які вони круті.

"Немає жодних ні економічних, ні політичних, ні ідеологічних, ні інших мотивів, які б говорили про те, що зустріч Білорусь – Зімбабве можуть додати доданої вартості Білорусі або Зімбабве. Це абсолютно безцінна зустріч. Хоча, давайте підкреслимо, щоб не було зайвих претензій, ми не втручаємось у внутрішні справи Білорусі й Зімбабве", – наголосив Подоляк.

Як він зазначив, це суверенне право цих країн. Це Росія не знає, як правильно це слово пишеться, бо вона не розуміє, що таке суверенне право інших країн на самостійну зовнішню політику.

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