Прем'єр Угорщини Петер Мадяр 24 листопада під час візиту в Україну заявив про суттєвий прогрес у домовленостях. Сторони узгодили 10 питань щодо освітніх, мовних і культурних прав угорської громади.

Про це Мадяр сказав під час спільного з президентом Зеленським вшанування пам'яті полеглих українських захисників.

Що сказав Мадяр

За словами політика, узгодити спільні позиції вдалося всього за кілька тижнів переговорів. Він також відзначив початок "нової історії" у розбудові двосторонніх відносин між країнами.

І тут мені хочеться відразу висловити своє задоволення тим, що за доволі короткий час, буквально за кілька тижнів, нам вдалося досягти значних домовленостей з українською стороною щодо десяти питань, які стосуються мовних, культурних та освітніх прав угорської національної меншини,

– наголосив Мадяр.

Очільник угорського уряду подякував Володимиру Зеленському за нагоду разом вшанувати пам'ять українських військових, які загинули в боротьбі проти російської агресії. Політик нагадав, що вже приїжджав на це кладовище у 2024 році після удару Росії по столичній дитячій лікарні "Охматдит", коли ще перебував в опозиції.

Повертаючись із тієї поїздки, я вже був тут, на цьому кладовищі. І сьогодні мав можливість побачити, як гарно його впорядкували за цей час, якого гідного вигляду воно набуло,

– додав політик.

Нагадаємо, що ця поїздка стала першим візитом прем'єр-міністра Угорщини в Україну з 2015 року. У відрядженні Мадяра супроводжує очільниця Міністерства закордонних справ Угорщини Аніта Орбан. У межах візиту заплановані зустрічі з лідерами угорської громади, а також відвідання кількох місцевих установ.

Під час перебування в регіоні Петер Мадяр також оголосив про допомогу для Закарпаття, що передбачає виділення 1 мільярда форинтів та передачу медичного і енергетичного обладнання.