Зеленський озвучив головне сподівання від поїздки Стармера і Макрона до США

Лідери європейських країн планують відвідати США на тлі останніх суперечливих заяв Дональда Трампа. Володимир Зеленський розповів про свої очікування від цієї зустрічі.

Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Франції Емманюель Макрон вже наступного тижня відвідають США. Про це пише 24 Канал із посиланням на свого кореспондента на пресконференції.

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Чого очікує Зеленський

Президент наголосив, що ця зустріч є дуже важливою, бо, представники Європи мають сидіти за столом переговорів.

Я не можу сказати, хто зараз представлятиме Європу, але вважаю, що бодай одна особа представлятиме ЄС. І безумовно, Велика Британія також має бути за столом,

– підкреслив він.

Зеленський вважає, що під час поїздки до Вашингтона Стармер та Макрон опишуть партнерам у США "реальну ситуацію" в російсько-українській війні. Він також сподівається, що після повернення буде зустріч з усіма партнерами з Європи, де визначать наші наступні кроки.

Під час пресконференції Володимир Зеленський зачепив цілу низку важливих питань. Зокрема, він пояснив, чому не підписав першу угоду про рідкоземельні копалини із США. За його словами, вона не відповідала інтересам України.