Готуються до підписання небезпечної угоди: ISW пояснив мету візита Мішустіна до Ірану

Росія продовжує шукати шляхи посилення співробітництва з Іраном. Саме з цією метою до Тегерана 30 вересня прибув прем''єр країни-агресорки Михайло Мішустін.

Зазначається, що Мішустін приїхав до столиці Ірану, аби зустрітися з різними офіційними особами країни та обговорити російсько-іранську економічну співпрацю.

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Що відомо про візит Мішустіна до Тегерана

Зокрема, російський прем'єр мав переговори із президентом Масудом Пезешкіаном. На цій зустрічі посадовець висловив сподівання, що Росія та Іран підпишуть всеосяжну угоду про стратегічну співпрацю. Очікується, що це станеться на майбутньому саміті БРІКС у Казані, який пройде 22 – 24 жовтня.

Окрім того, Мішустін також зустрівся з першим віце-президентом Ірану Мохаммадом Резою Арефом. Із ним російський чиновник говорив про можливості для російських інвестицій у "різні галузі" в Ірані, зокрема йшлося про нафтову промисловість.

Посол Ірану в Росії Казем Джалалі повідомив, що під час візиту Мішустіна в Іран особлива увага буде спрямована на розвиток торгово-економічних зв'язків між двома країнами.

Російські та іранські офіційні особи, ймовірно, розглядають розширення економічного та фінансового співробітництва як необхідну складову загальної активізації російсько-іранських відносин,

– підсумували в Інституті вивчення війни.

До слова, військова співпраця країн триває. На початку вересня стало відомо про передачу Іраном Росії балістичних ракет.

Нагадаємо, що Пезешкіан зробив цинічну заяву про війну в Україні, нібито засудивши російську агресію. Очільник Ірану переконує, що, буцімто, жодних ракет до країни-агресорки не передавав.