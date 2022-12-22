Китай міг викликати Мєдвєдєва "на килим" через допис Кадирова. Глава Чечні китайською мовою звернувся до мусульман.

Таку думку 24 каналу озвучив політтехнолог Михайло Шейтельман. Раніше повідомлялось про те, що Путін використав Мєдвєдєва для "многоходовки" по Китаю.

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Допис Кадирова

Шейтельман розповів, що Кадиров у соцмережах китайською мовою звернувся до мусульман, закликавши їх об'єднатись заради протистояння НАТО, а такі дописи не робляться без узгодження з адміністрацією Путіна. Мусульмани, до яких можна звернутись китайською – це уйгури – представники доволі проблемного регіону Китаю. Через це Китай викликав Мєдвєдєва на "килим".

Це сепаратизм, за китайськими мірками це розпалювання сепаратизму. Коли іноземний політичний діяч прямо звертається до уйгурів. Китай міг розгледіти такий сенс і розцінити це, як спробу Росії погратись з Китаєм,

– зазначив політтехнолог.

Шейтельман про те, що Китай міг викликати Мєдвєдєва на "килим" через допис Кадирова: дивіться відео

Інші версії візиту Мєдвєдєва в Китай

Він продовжив, що Китай приймав Мєдвєдєва, як колишнього президента Росії, бо це звичайна практика, коли колишній президент держави очолює певний переговорний мирний процес. Однак візит Мєдвєдєва до Китаю слід оцінювати з двох боків:

Якщо абстрагуватись, що цього ж дня Зеленський завітав до Байдена, то можна було б говорити, що Путін через Мєдвєдєва відправив сигнали до Сі Цзіньпіна, який потім має передати їх США. Це можна було б розцінювати, як початок мирного процесу.

Якщо брати до уваги, що цього ж дня Зеленський завітав до Байдена, то це піар відповідь Кремля. Однак у цьому випадку Пекін прийняв Мєдвєдєва, як васала Китаю.

"Програма під назвою "Китай починає будувати порти й залізницю в Росії означає, що Росія стає колонією Китаю. Не політично підкорюється, не окуповується, але підпорядковується в економічному плані повністю. Однак мені все ж здається, що мирний процес пішов", – зауважив Шейтельман.

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