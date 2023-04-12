Від дрібних капостей до великого саботажу: Росія має велику вигоду від "недружньої" Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто 11 квітня відвідав Росію з офіційним візитом. Мета його поїздки – вирішення питання постачання газу та нафти.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, Україні не потрібно відкидати Угорщину навіть через проросійську політику.

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Росія слабшає

Борис Тизенгаузен зазначив, що Угорщина внесена у список недружніх країн, тому що вимушено приєдналася до європейських санкцій проти Росії.

На його думку, є європейські країни, які відмовилися повністю від російських енергоносіїв і нормально себе почувають.

Є країни, які сидять на цьому шпагаті, роблять проросійські заяви, зараховують себе до російської родини, катаються до Путіна попросити чергову знижку, але все одно повертаються назад і хочуть жити, отримувати гроші від ЄС,

– пояснив він.

Політтехнолог зізнався, що радіє ослабленню впливу Росії, яке викликане посиленням санкцій Заходу проти країни-агресорки. Це відчувається і в політиці інших країн.

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Значення підтримки Угорщини

Борис Тизенгаузен зосередив увагу, що Угорщина періодично саботує проти прийняття санкційних пакетів проти Росії. Проявляє вона це по-різному.

"Від дрібних пакостей, щоб виключити патріарха Кирила із санкційного списку чи російських олігархів до великого саботажу десятого чи одинадцятого пакета", – пояснив він.

До того ж, імовірно, ще є причини тісних зв'язків Угорщини та Росії.

Чи там якийсь компромат дуже жорсткий на когось є, чи просто дешеві енергоресурси дають можливість купувати фактично електорат свій власний у країні?

– поцікавився політтехнолог.

На його думку, Україні у будь-якому випадку ще доведеться розмовляти з Угорщиною.

"Це наші сусіди. Вони також будуть приймати рішення щодо того, підемо ми в ЄС чи ні", – пояснив він.

Тизенгаузен наголосив, що Україна може цілком замінити Росію у дружбі із Угорщиною. Втім, для цього доведеться розв'язувати проблеми, наприклад, питання мови закарпатських угрів. У протилежному випадку неприємності будуть подвоюватися.

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